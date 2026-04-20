دریاچه ارومیه به عنوان مسئله کلان روی میز چالش های کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر. شینا انصاری ظهر دوشنبه در نشست بررسی روند احیای دریاچه ارومیه گفت: احیای دریاچه ارومیه و وضعیت بحرانی آن از موضوعات مهم کشور بوده و به عنوان مسئله کلان روی میز چالش های کشور قرار دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: میزان اراضی زیر کشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ظرفیت تحمل اکولوژیک منطقه فراتر است،َ بنابراین توسعه صنایع آببَر در این منطقه نباید صورت بگیرد.
انصاری با اشاره به افزایش بارشهای امسال گفت: این بارشها را نباید بهعنوان «آب جدید» تلقی کرد، زیرا وضعیت حوضه آبریز در کشور ما شکننده است لذا مدیریت منابع آب باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به برخی چالشهای قانونی در حوزه مدیریت آب گفت: قوانین و اسناد بالادستی کشور در برخی موارد متعارض هستند و لازم است نمایندگان مجلس در مسیر اصلاح قانونگذاری ورود کنند.
انصاری تأکید کرد: حقآبه محیطزیست پس از آب شرب در اولویت دوم قرار دارد، اما در عمل مشاهده میشود که حقآبه صنعت و شرب تخصیص مییابد و هر مقدار باقیمانده به تالابها و طبیعت داده میشود.
وی با قدردانی از توجه استاندار آذربایجانغربی به موضوع تالابها افزود: نظارت بر برداشتهای غیرمجاز آب باید بهصورت مستمر انجام شود.
انصاری ادامه داد: تشکلهای مردمی نیز میتوانند در حوزه آموزش، آگاهیبخشی و تسهیلگری نقش مهمی ایفا کنند.
رییس سازمان حفاظت محیطزیست رویکرد توسعه گردشگری طبیعتمحور را جایگزینی مناسب برای صنایع آلاینده عنوان کرد و گفت: تمرکز بر اکوتوریسم میتواند به حفظ طبیعت و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.
نظر شما