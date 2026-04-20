اولین سایت پرنده نگری کشور راه دسترسی مناسب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سلام ستوده ظهر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت دریاچه ارومیه که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد، اظهار کرد: تالاب بین المللی کانی برازان مشکلات و نیازهای بسیاری دارد به گونه‌ای که اگر یک گردشگر به این تالاب بیاید دوباره قصد برگشت نخواهد داشت.



وی افزود: این تالاب نیاز به ایجاد زیرساخت و فراهم کردن بسترهایی نظیر راه ارتباطی آسفالت جاده‌ای و برق دارد، البته در حوزه آب لوله گذاری شده است و این مشکل درحال رفع شدن است.

ستوده در ادامه با گلایه از بلاتکلیفی سایت پسماند مهاباد اظهار کرد: سایت پسماند مشترک مهاباد و میاندوآب دو سال است نیازمند پیگیری است و موجب تخلیه اهالی ۵ روستای منطقه شده است.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اهمیت احیای دریاچه ارومیه گفت؛ دریاچه ارومیه بسیار مهم است و طبعات خشکی آن نه تنها برای استان آذربایجان غربی بلکه برای تمام منطقه غیر قابل جبران است.



وی در ادامه به تخریب منابع طبیعی و فضای سبز استان اشاره کرد و افزود: کاهش پوشش گیاهی و تخریب بی‌رویه منابع ملی، تبعات سنگینی برای اکوسیستم منطقه و کیفیت زندگی مردم دارد.

رضا رحمانی استاندار اذربایجان غربی و رئیس کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نیز اظهار کرد: بارندگی‌های امسال باید زمینه‌ساز اقدامات تکمیلی و بستری برای پیشبرد طرح‌های احیای دریاچه ارومیه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری کشاورزان، بیان کرد:برای تحقق اهداف ستاد احیای دریاچه ارومیه، لازم است کشاورزان در کاهش مصرف آب مشارکت کرده و با بستن سردهنه‌ها، اقدامات ستاد را تکمیل کنند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه، از نقش مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد در لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه در سال گذشته تقدیر کرد و این اقدامات را گامی مهم در جهت مدیریت مصرف آب و کاهش هدررفت دانست.

رحمانی با اشاره به دلایل بهبود وضعیت دریاچه در سال جاری، گفت:یکی از علل اصلی بهبود وضعیت دریاچه، رسیدن آب به بستر آن بود. اگر این روند آبگیری ادامه یابد و دریاچه به عمق مورد نظر برسد، احیای کامل آن دور از دسترس نخواهد بود.