آیت الله جوادی آملی: حقیقت محور مقاومت ایستادگی در برابر ظلم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جوادی آملی در پیامی درباره تحولات منطقه تأکید کرد: ایران، لبنان و یمن در محور مقاومت، یک حقیقت واحد هستند و آن، مقاومت در برابر ظلم و تجاوز هست و باید این هماهنگی و هم آوایی ادامه داشته باشد.



وی با اشاره به اشتراک این کشورها در روحیه مقاومت، اظهار داشت: همان‌طور که لبنان در مقاومت حضور داشته، ایران و یمن نیز در این مسیر ایستاده‌اند.



وی افزود: چنان‌که پارچه ابریشمی را می‌توان حریر، پرنیان و پرند خواند، اما در حقیقت و معنا یکی است(سه نگردد بریشم ار او را ** پرنیان خوانی و حریر و پرند)؛ این کشورها نیز گرچه نام‌هایشان متفاوت است، اما حقیقت‌شان یکی است و آن مقاومت در برابر ظلم است.



آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به پیوند عمیق میان ملت‌های منطقه خاطرنشان کرد: اگر روزی لبنان عزیز در کنار ایران بود، امروز نیز ایران عزیز در کنار لبنان و یمن است.