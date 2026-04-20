فیلیپین نخستین حریف تیم ملی هندبال ساحلی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی پس از وقفهای ده ساله از فردا سهشنبه ۱ اردیبهشت در شهر سانیا چین آغاز میشود.
اولین دوره بازیهای آسیایی ساحلی در سال ۲۰۰۸ برگزار شد و تا سال ۲۰۱۶ هر دو سال یکبار ادامه پیدا کرد. اما حالا، پس از یک دهه توقف، سانیای چین میزبان این رویداد بزرگ خواهد بود.
کاروان ورزشی ساحلیبازان ایران که برای شرکت در این بازیها، با نام «شهدای ناو دنا» در کشور چین حضور پیدا کرده است از فردا و یک روز زودتر از شروع رسمی مسابقات، کار خود را در این رقابتها آغاز میکند.
در همین راستا تیم ملی هندبال ساحلی ایران که در گروه A مسابقات هندبال ساحلی قرار گرفته است، فردا و از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران در نخستین دیدار خود به مصاف تیم ملی فیلیپین میرود.
نکته جالب در خصوص این مسابقه آن است که این نخستین حضور هر دو تیم در بازیهای آسیایی ساحلی میباشد و این موضوع، جذابیت ویژهای به دیدار افتتاحیه برای ایران بخشیده است.
بر اساس برنامهریزی اولیه، قرار بود شاگردان مهدی قشقایی دیدار اول خود را برابر تیم ملی هند برگزار کنند، اما با انصراف هند از حضور در رقابتها، جدول گروه A شش تیمی شد و ایران اولین گام را در مقابل فیلیپین برمیدارد.
گروه بندی مسابقات هندبال ساحلی بازی های آسیایی ساحلی سانیا به شرح زیر است:
گروه A: ایران، چین، بحرین، هنگکنگ، سریلانکا، فیلیپین گروه B: عمان، قطر، پاکستان، اردن، تایلند، بنگلادش، مالدیو، مغولستان
برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مرحله گروهی به وقت تهران به شرح زیر است:
سهشنبه اول اردیبهشت ایران - فیلیپین ، ساعت ۱۱:۳۰
جمعه ۴ اردیبهشت ایران - سریلانکا ، ساعت ۰۶:۳۰
یکشنبه ۶ اردیبهشت ایران - هنگ کنگ ، ساعت ۰۵:۳۰ ایران - بحرین ، ساعت ۱۱:۳۰
دوشنبه ۷ اردیبهشت ایران - چین ، ساعت ۱۱:۳۰
در مسابقات هندبال ساحلی سانیا، تیمها در دو گروه A و B رو در روی حریفان خود قرار میگیرند و در پایان دور مقدماتی، دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمهنهایی صعود خواهند کرد.
ورزشکاران ایران در ۱۰ رشته فوتبال ساحلی، دو و میدانی ساحلی، هندبال ساحلی، کشتی ساحلی، کبدی ساحلی، والیبال ساحلی، جوجیتسو، صعود ورزشی (سنگنوردی)، واترپلو و بسکتبال سهنفره در این دوره از بازیها به میدان خواهند رفت.
