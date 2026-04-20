به گزارش خبرگزاری مهر، علی طلوعی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران،از برگزاری یک برنامه راهبردی و چندلایه در حوزه دیپلماسی عمومی و روایتسازی بینالمللی خبر داد و اظهار کرد: در چارچوب این برنامه، امروز دوشنبه ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵، جمعی متشکل از بیش از ۵۰ سفیر کشورهای مختلف مقیم تهران به همراه حدود ۸۰ رسانه داخلی و بینالمللی، در قالب یک تور «تهرانگردی هدفمند» از مجموعهای از نقاط شاخص پایتخت بازدید میکنند.
وی با تاکید بر ماهیت راهبردی این برنامه افزود: این بازدیدها تلاشی سازمانیافته در راستای تبیین واقعیتهای میدانی و ارائه تصویری مستند از آثار و پیامدهای حملات اخیر به زیرساختهای غیرنظامی، مراکز فرهنگی و میراثی کشور است.
طلوعی با تشریح مسیر این برنامه گفت: در این تهرانگردی، بازدید از مجموعههای تاریخی نظیر کاخ گلستان، اماکن دینی از جمله کنیسه، مراکز درمانی همچون بیمارستان گاندی، برخی مجتمعهای مسکونی آسیبدیده در مناطق شهری و همچنین مراکز علمی از جمله دانشگاه صنعتی شریف در دستور کار قرار گرفته است؛ مکانهایی که همگی ماهیتی غیرنظامی داشته و در جریان تحولات اخیر دچار آسیب شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان تهران تصریح کرد: هدف اصلی از طراحی این مسیر، نمایش عینی و بیواسطه ابعاد خسارات وارده به فضاهای غیرنظامی و فرهنگی است؛ فضاهایی که بر اساس قواعد و پروتکلهای بینالمللی، باید از هرگونه تعرض مصون بمانند. از اینرو، این برنامه را میتوان در چارچوب «روایتسازی مستند از نقض قواعد بینالمللی» ارزیابی کرد.
وی با اشاره به اهمیت حضور رسانههای داخلی و خارجی در این برنامه افزود: همافزایی میان دیپلماسی رسمی و ظرفیت رسانهای، یکی از ارکان اصلی این اقدام است. حضور همزمان رسانههای بینالمللی در کنار سفرای خارجی، امکان بازتاب گستردهتر و دقیقتر این روایت را در سطح افکار عمومی جهانی فراهم میکند.
طلوعی همچنین با اشاره به هماهنگیهای انجامشده در سطح استانی گفت: این برنامه با مشارکت و همراهی استانداری تهران، فرمانداری و مجموعه دستگاههای اجرایی ذیربط در حال اجراست و تلاش شده است تا با انسجام نهادی، تصویری دقیق، شفاف و مستند از وضعیت موجود ارائه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه در این برنامه دنبال میشود، نه صرفا اطلاعرسانی، بلکه ایجاد یک درک مشترک و مبتنی بر واقعیت از شرایط موجود است؛ رویکردی که میتواند به تقویت گفتمان حقیقتمحور در عرصه بینالمللی و مقابله با روایتهای تحریفشده کمک کند.
