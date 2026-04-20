۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

تحرکات گسترده و مشکوک هوایی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از جدیدترین تحرکات نظامی اشغالگران خبر دادند.

این منابع از احتمال حملات موشکی از سوی ایران در روزهای آتی و آماده شدن سامانه های پدافند هوایی این رژیم خبر دادند.

همزمان منابع خبری به پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی در آسمان کرانه باختری و عبور چندین جنگنده از فراز آسمان نابلس اشاره کردند.

پیش از این کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داده بود: کابینه امنیتی اسرائیل امروز جلسه‌ای را که پیشتر به تعویق افتاده بود، برای بررسی تحولات مربوط به پرونده‌های ایران و لبنان برگزار می‌کند.

