به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی در گفتگویی با اشاره به حضور مردم در صحنه ‌و حمایت از کشور در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار داشت: دست و بازوی همه اینها را باید بوسید، نه فقط آن‌هایی که پای لانچرها بودند، نه آن‌هایی که جانشان را گذاشتند برای عظمت این ملت، بلکه همه‌ی آن‌هایی که در خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها تا نیمه‌های شب، بیش از پنجاه روز است که در حال حضور جانانه هستند. این یک دفاع میهنی بود؛ این یک حضور قهرمانانه بود برای این‌که در امروز و فردای ایران و برای امروز و فردای تاریخ بماند. من نمی‌خواهم صحبت‌های صرفاً احساسی کرده باشم.

وی افزود: آنچه که من دیدم به عنوان چشم ملت، آنچه که من گفتم به عنوان زبان ملت، آنچه که من شنیدم به عنوان گوش یک ملت، واقعاً لحظات تاریخی را برای کشور رقم زد.یعنی نشان داد که این لحظات، لحظات تاریخی است.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی گفت: ما البته باید بگوییم، ما هنوز از این گذرگاه عبور نکرده‌ایم. ما با دشمن دنی روبه‌رو هستیم. ما با کسی روبه‌رو هستیم و با کسانی روبه‌رو هستیم که در میزان وقاحت و در میزان دشمنی و در میزان جرم و جنایت، حد و حصری برای آن‌ها واقعاً به‌سختی می‌شود پیدا کرد. یعنی شبیه آن‌ها را پیدا کرد و حتی اندازه‌ای برای آن‌ها قائل شد.

وی ادامه داد: اما در این حال، یک مردم و یک ملت و یک کشوری مانند ایران چاره ندارد مگر در این نبرد میهنی، در این مقاومت میهنی، پیروز باشد. ما گزینه‌ای برای شکست نداریم. ما حتماً باید با تمام قوا، با تمام توانمان، برای بلندای یک تاریخ بمانیم، محکم بایستیم و بدانیم اراده‌ی یک ملت نشان می‌دهد که آن ملت می‌تواند پیروز باشد و ما پیروز خواهیم بود، ان‌شاءالله، به مساعدت همه‌ی مردم، در زیر سایه‌ی توجهات حضرت بقیةالله‌الاعظم و توجهات ائمه اطهار.

خطیب زاده در خصوص رفتار و اظهارات متناقض طرف آمریکایی، عنوان کرد: بعضی مواقع ایشان این‌قدر پشت سر هم توییت می‌زنند و متناقض، از این جهت که ایشان عادت دارند زیاد صحبت کنند و مطالب متضاد زیادی را از صبح تا شب بیان می‌کنند. البته خود شما و بینندگان عزیز، بهتر می‌دانید که این واقعاً قابل اعتنا نیست. ولی یک چیزی را به شما عرض کنم: استراتژی‌های جمهوری اسلامی ایران، راهبرد جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اظهارات طرف مقابل چیده نشده است. چه اظهاراتی که مثبت باشد، چه اظهاراتی که منفی باشد، چه تهدیدگونه باشد، چه تطمیع‌گونه باشد.

وی گفت: بسیاری از این اظهارات مصارف داخلی دارد داخل آمریکا. بسیاری از آن‌ها برای کنترل بازارهایشان است. بسیاری از آن‌ها حتی برای نوسان‌گیری‌های شخصی از بازار، برای منافع شخصی و خانوادگی است. شاید باورتان نشود که سیاست در آمریکا چقدر در سطح پایینی در جریان است.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی گفت: البته ممکن است برخی از این‌ها کارزارهای روانی و جنگ روانی و رسانه‌ای باشد. عادت آمریکایی هم، به‌ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، در این زمینه باید مورد توجه واقع شود. مردم بزرگ ایران باید بدانند ما با صحبت طرف مقابل نه به راست حرکت می‌کنیم، نه به چپ حرکت می‌کنیم. ما بر صراطی که در راهبرد خودمان ترسیم شده حرکت می‌کنیم و چشم‌مان فقط به اهداف خودمان است. ما مقاومت‌مان را جانانه ادامه خواهیم داد برای حفظ منافع عالیه این کشور و مردم. در این مسیر هم از تهدید هیچ تهدیدکننده‌ای نمی‌ترسیم. ما عقل و تدبیر و مصلحت را البته در چشم‌مان داریم.حافظ بزرگ ما می‌گوید: «رند عالم‌سوز را با مصلحت‌بینی چه کار؟ کار مُلک است آن‌که تدبیر و تأمل بایدش» لذا مردم بزرگ ایران در جریان باشند با تدبیر، با تأمل و با استقامت، همچنان‌که به ما دستور داده شده «فاستقم کما أُمرت»، ما در این مسیر مستحکم کار را جلو می‌بریم. هر تهدیدی را هم پاسخ جانانه خواهیم داد؛ هم نیروهای مسلح سرافراز ما نشان دادند، هم دیپلمات‌های شما نشان دادند، فرزندان شما در عرصه‌های مختلف نشان دادند. ان‌شاءالله با وحدت و یک‌صدایی و هم‌صدایی.

وی گفت: سعدی بزرگ می‌گوید: هر موقعی که دیدی در جمع دشمن تفرقی هست و در جمع خودی اتحاد و وحدت، بدان که نگران نباید باشی؛ ولی برعکسش باید نگران بود. لذا ما وحدت کلمه‌مان را حفظ می‌کنیم. فرمانده در زمان جنگ و صلح یکی است، به‌ویژه در زمان جنگ؛ ذیل فرمانده معظم کل قوا همه متمرکز می‌شویم برای حفظ دستاوردهای عالیه مردم. ان‌شاءالله از همه این تهدیدها و همه این سختی‌ها، با تدبیر و تأمل و شجاعت و همراه با توکل بر ذات باری تعالی، عبور خواهیم کرد. به قول مولوی: با توکل، زانوی اشتر ببند.

وی با اشاره به امید به دیپلماسی در دوران آتش بس، تصریح کرد: جز دیپلماسی هیچ راه‌حلی برای هیچ بحرانی وجود ندارد.من به شما عرض بکنم، آمریکا جنگ را امتحان کرده و ممکن است باز هم این تصور را پیدا بکند که با ادامه مسیر جنگ به چیزی می‌رسد. هیچ گزینه‌ای برای آمریکا جز این‌که از رویکرد زیاده‌خواهانه دست بردارد و با احترام کامل به حقوق ملت ایران، در مقابل ملت ایران بنشیند، وجود ندارد.

خطیب زاده عنوان کرد: ما هیچ تردیدی در خصوص امنیت ملی خودمان، تمامیت ارضی خودمان نداریم.من در ملاقات‌های اینجا هم گفتم، وزیر امور خارجه هم گفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هم گفته‌اند که ما مصالحه ای در مورد امنیت ملی‌مان، تمامیت ارضی‌مان نمی‌کنیم.

وی گفت: مرزهای ما ناموس ماست و با تمام قوا در مقابل این می‌ایستیم.دیپلماسی بهترین راه‌حل است برای این‌که ما حتی مسائل بسیار سخت را هم حل بکنیم.جنگ بخشی از راه‌حل نیست. جنگ بخشی از مشکل است، در صورتی که دیپلماسی همواره بخش مهمی از راه‌حل است. دیپلماسی هم باید بدانیم، به اندازه عمر بشر وجود داشته؛ از زمان، چه می‌دانم، غارنشینی تا امروز، به معنای دیپلماسی، به معنای ارتباطات انسانی برای حل مسائل میان اقوام، ملت‌ها و دولت‌ها وجود داشته است. الان هم همین است؛ همه جنگ‌ها با دیپلماسی تمام شده‌اند. با دیپلماسی عزتمندانه، ان‌شاءالله و با تدبیر و تأمل، این مسیر هم جلو می‌رود.

وی بیان کرد: ملت امیدوار باشند برای آنکه، آنچه که دارد اتفاق می‌افتد، واقعاً تا به امروزی که من با شما صحبت می‌کنم، پیروزی بسیار بسیار ارزشمند مردم و کشور ایران است. دشمنان به هیچ‌کدام از اهدافشان نرسیدند. آن‌ها می‌خواستند کشور ایران را تجزیه کنند، متأسفانه برخی گروه‌ها را تجهیز کرده بودند؛ به این هدفشان نرسیدند. تصور می‌کردند مردم را دچار اشکال ادراکی و شناختی می‌کنند و بعد مردم را وادار می‌کنند که بر علیه کشور خودشان حرکت بکنند؛ قاطبه مردم در مقابل این ایستادند. حتی بسیاری از آن‌هایی هم که این انحراف ادراکی در آن‌ها، به خاطر کارزار بزرگ رسانه‌ای که برای مردم ایران و ملت ایران شکل گرفته بود، ایجاد شده بود، آن‌ها هم برگشتند، بسیاری‌شان.

وی افزود: یک عده هم که خب، به‌هرحال خیانت را سفیدشویی کردند، همچنان بر آن سبیل دارند ادامه می‌دهند که اقلیت بسیار کمی هستند. این‌ها نشان می‌دهد که ما در وضعیت بسیار خوبی هستیم، چون آن‌ها به اهدافشان نرسیدند. حتی آن‌ها نتوانستند به کوچک‌ترین اهداف راهبردی‌شان برسند. البته اگر اهدافشان را در کشتن ما تعریف کرده بودند، در شهید کردن ما تعریف کرده بودند، در زدن مراکز عادی ما مثل مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، کلینیک‌ها، اگر این‌ها را تعریف کرده بودند، شاید بتوانند برای خودشان پیروزی تعریف کنند؛ ولی اگر غیر از این بوده، یک شکست مطلق است.

خطیب زاده بیان کرد: در عین حال، ما باید توجه بکنیم که دیپلماسی باید طوری تعریف شود که با یک بده‌بستان منطقی بتوان از ضررهای بزرگ جنگ‌ها جلوگیری کرد، به شرطی که طرف مقابل هم عقل بر او حاکم باشد.

وی در خصوص دستیابی به توافق گفت: ما نمی‌توانیم فرزندان‌مان و نوه‌هایمان را متعهد به چیزی بکنیم که در حقوق بین‌الملل نوشته نشده است.این یک چیز بسیار ساده و بدیهی است. لذا الان هم این مقاومت دیپلمات‌های شما و دیپلمات‌ها و فرزندان این ملت برای این است که هیچ چیزی را فراتر از حقوق بین‌الملل نمی‌توانند بپذیرند و نخواهند پذیرفت. اگر ایالات متحده آمریکا به این عقلانیت برسد، هیچ مانعی نیست و می‌شود خیلی زود به یک فهم مشترک رسید.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی عنوان کرد: به نظر می‌آید که آمریکا فعلاً قصد ندارد که این نکته را دقیق متوجه شود. بر همین اساس، پیام‌هایی رد و بدل شده و گفته شده است. هم اکنون کشورهای دیگر هم می‌دانند مواضع ایران چیست. آقای دکتر قالیباف هم دیشب دقیقاً همه این‌ها را گفتند.

وی بیان کرد: واقعیت این است که زمان نباید ما را به هیچ مضیقه‌ای بیندازد. البته ما هم، وزیر خارجه اعلام کردند، هم جناب آقای دکتر قالیباف در مصاحبه دیشب‌شان اعلام کردند، هم مقامات دیگری که صحبت کردند، همه گفتند آنچه که منصفانه بوده و آنچه که عملیاتی بوده، در چارچوب حقوق ملت ایران پیشنهاد شده است. ملت ایران باید بدانند.نه جمهوری اسلامی ایران و نه هیچ دولتی در ایران می‌تواند و مجاز است که تعهداتی را فراتر از حقوق بین‌الملل بپذیرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد تا از طریق شما با ملت ایران صحبت کنم. برای همه ما، ایران جان است، روح است.این واقعا حسی است که من از همۀ ایرانیانی که دل به مام میهن دارند، در داخل و خارج از ایران، می‌گیرم و امیدوار هستم که خداوند متعال درهای رحمتش را بر روی همه ما باز بکند و ان‌شاءالله ما روزهای بسیار بهتری را در آرامش و صلح برای ایران، منطقه و جهان داشته باشیم.