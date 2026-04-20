به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان ظهر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر در لرستان طی امسال، اظهار داشت: در این هفته برنامههای مختلفی در استان پیشبینیشده است.
وی گفت: این برنامهها شامل غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای کارگری و شهدای جنگ رمضان، دیدار با خانواده معظم شهدا، اجرای طرح یادمان ۱۶۸ شکوفه میناب با محوریت محلههای کارگری، تجلیل از کارگران نمونه، حضور در واحدهای اقتصادی استان بهویژه واحدهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی، نشستهای تخصصی و آموزشی، برگزاری جشنوارهها و آیینهای نمادین کار و تولید، و برنامههای فرهنگی و اجتماعی با محوریت نقش کارگران در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعهای استان هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بر ضرورت هماهنگی مستمر دستگاهها برای اجرای دقیق برنامهها و انعکاس مناسب فعالیتهای هفته کار و کارگر در رسانهها تأکید شد.
