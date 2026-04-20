به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه کشوری «پایش فرآیند اسکان و بازسازی مسکن» به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با محوریت معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه، برگزار شد.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، تاکنون حدود ۸۸ هزار واحد مسکونی و تجاری بخش خصوصی در تمامی شهرها و روستاهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان مورد ارزیابی خسارت قرار گرفته‌اند. از این تعداد، هزار و ۲۱ واحد مربوط به احداثی (در شهرها و روستاها به‌جز کلان‌شهرها) و مابقی مربوط به تعمیرات است.

همچنین تاکنون عملیات تعمیر حدود ۲۷ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها (به‌جز کلان‌شهرها) به پایان رسیده است. اطلاعات بیش از ۲۵ هزار و ۳۷۷ واحد از این تعداد در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن (تم) ثبت شده و ثبت اطلاعات سایر واحدها نیز به‌زودی تکمیل خواهد شد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، مسئولیت بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب‌دیده در کلان‌شهرها بر عهده شهرداری‌ها قرار دارد.

در عین حال، ۶۰۰ واحد مسکونی تخریب‌شده که نیازمند احداث مجدد هستند و ۱۲۰ واحد نیازمند مقاوم‌سازی، برای طی مراحل اداری و نظارتی ساخت به سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی شده‌اند.

پرداخت وام ودیعه اسکان در کمتر از سه روز

مطابق آمارهای ارائه‌شده، تاکنون هزار و ۶۲۰ خانوار آسیب‌دیده از جنگ رمضان که واحدهای مسکونی آن‌ها غیرقابل سکونت یا تخریب شده، شناسایی و اطلاعات آن‌ها در سامانه «تم» ثبت شده است.

از این تعداد، هزار و ۲۲۱ خانوار نسبت به تعیین شعبه بانک برای دریافت تسهیلات ودیعه اسکان اقدام کرده‌اند. همچنین هزار نفر به شعب بانکی مراجعه کرده‌اند که تا روز گذشته، تسهیلات ودیعه به ۸۶۶ خانوار پرداخت شده است.

در این جلسه تأکید شد که هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات به ۲۱۸ خانوار باقی‌مانده وجود ندارد و به محض مراجعه این افراد به بانک، وام ودیعه اسکان حداکثر ظرف دو روز کاری پرداخت خواهد شد.