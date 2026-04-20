به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ حجتالاسلاموالمسلمین سیدمهدی خاموشی با حضور در ستاد مرکزی جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه افتخار میکنم که در کنار جهادگران جنگ ۴۰ روزه حضور دارم، تأکید کرد: حضور شما در محیطهای آسیبدیده و کمکهایی که به مردم میکنید، تماما مایه فخر و مباهات و امیدآفرین است. خاضعانه میگویم که اجر اعضای هلالاحمر با سیدالشهدا(ع) است.
وی در ادامه و خطاب به مسئولان و امدادگران حاضر در جلسه با بیان اینکه خداوند شما را برای جهاد در راه خودش انتخاب کرده است، افزود: ویژگی هلالاحمر ایران، این است که در آن، انساندوستی و ایثار با فرهنگ اسلامیشهادتطلبی گره خورده است. وقتی ایثار با فرهنگ شهادت، شیعه و فرهنگ ابا عبدالله(ع) گره میخورد، هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران شکل میگیرد که اعضای آن در گذشتن از خودشان، اموالشان، جوانیشان و زندگیشان برای نجات آسیبدیدگان و کمک به آنها، پیشران بشر امروز هستند.
وی در ادامه با قدردانی مجدد از خدمات ایثارگرانه اعضای هلالاحمر در جنگ تحمیلی سوم، گفت: وقتی شما با شهدا و جانبازان طرف هستید، گویا با خداوند معامله کردهاید و اجرتان را هم از خداوند خواهید گرفت.
حجتالاسلاموالمسلمین خاموشی ادامه داد: دشمن برای حذف ایران مقتدر آمده است. میخواهد که وجود نداشته باشیم اما مقاومت مردم، مسئولان و سازمانها و نهادهایی مثل هلالاحمر در این جنگ، نقشه راه دشمن را با شکست مواجه کرده است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با مقایسه شرایط ایران در جنگ فعلی و جنگ ۸ ساله، تأکید کرد: موقعیت ایران در حال حاضر با موقعیت جنگ ۸ ساله خیلی تفاوت دارد، زیرساختها و دانش و توان ما تفاوتهای فاحشی با آن زمان دارد و ایران اسلامی امروز بسیار مقتدر ظاهر شده است. اگرچه ما امروز صحنههای تلخ شهادت هموطنانمان را میبینیم؛ صحنههایی همچون روز عاشورا، اما با دیدن چنین صحنههایی سرپا ایستادیم. ایران امروز اصل طاغوت جهانی را به چالش کشیده است. موضوعی که در تاریخ سابقه ندارد که اصل طاغوت جهانی با جبهه حق درگیر شود.
وی در ادامه با ذکر آیاتی از قرآن درباره مقام شهادت و فرهنگ شهادتطلبی ادامه داد: این فرهنگ در میان مردم ایران و ازجمله در میان امدادگران هلالاحمر ریشه دارد. شما مایه مباهات هستید و تابلوی هلالاحمر، تابلوی افتخار است. دست شما را به گرمی میفشارم و خاضعانه میبوسم که مسیر مقاومت را برای مردم سهلتر کردید.
نظر شما