دستگیری متهمان تحت تعقیب در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: در اجرای طرح شناسایی متهمان تحت تعقیب و متواری، دستگیری افراد قانون گریز در دستور کار پلیس های تخصصی و ماموران انتظامی آزادشهر قرار گرفت.

وی افزود : در همین راستا تعداد ۲۵ متهم تحت تعقیب شناسایی و طی چند عملیات پلیسی دستگیر شدند.

سرهنگ شیخی ادامه داد: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی،متهمان تحت تعقیب مراجع قضائی فراری بطور ویژه از اولویت برنامه های پلیس در این شهرستان است.

فرمانده انتظامی آزادشهر از شهروندان خواست، هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص مخلان نظم و امنیت عمومی که شهروندان دارند، آن را از طریق شماره تلفن 110 به مرکز فوریت های پلیس اطلاع رسانی کنند.