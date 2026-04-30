به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات «۲۷ بعثت» با اشاره به فعالیت میدانی خود در ایام جنگ رمضان اعلام کرد با وجود توقف فروش حضوری و تعطیلی کتابفروشیها، روند تولید آثار و اجرای پویشهای فرهنگی در این مجموعه ادامه یافته، هرچند این شرایط با کاهش محسوس فروش و ضرر مالی همراه بوده است.
مسئولان انتشارات «۲۷ بعثت» با اشاره به نوع فعالیت این مجموعه عنوان کردند که رویکرد آنها بیش از آنکه محدود به چارچوبهای رسمی نشر باشد، بر حضور در میدان و ارتباط مستقیم با مخاطبان استوار بوده است. بر همین اساس، فعالیتهای این مجموعه در ایام جنگ رمضان نیز با همین رویکرد ادامه پیدا کرده است.
در حوزه تولید، این انتشارات چند اثر جدید را در دست انتشار دارد که از جمله آنها میتوان به کتاب «صفشکنان» با موضوع کارنامه عملیاتی گردان شهادت ضدزره و کتاب «پنجرهای در خیابان» درباره شهید مدافع حرم مهران خالدی اشاره کرد. همچنین سررسید «آسمانیها ۱۴۰۵» از دیگر تولیدات این مجموعه است که در آن، چهرههایی از شهدای حوزههای مختلف از جمله شهدای علمی، مردمی، نظامی و امنیتی جنگ۱۲روزه گنجانده شدهاند. به گفته این انتشارات، این سررسید پیش از آغاز جنگ رمضان برای چاپ ارسال شده و به همین دلیل، امکان اضافهکردن شهدای جنگ اخیر در آن وجود نداشته است.
در بخش دیگری از فعالیتها، انتشارات «۲۷ بعثت» از برگزاری دو پویش فرهنگی با عناوین «موشکنوشت» و «علاج» خبر داده است. در پویش «موشکنوشت»، مخاطبان دلنوشتهها و پیامهای خود را ارسال کردهاند و حتی رایزنیهایی برای درج برخی از این پیامها بر روی تجهیزات دفاعی و موشکی انجام شده است. همچنین پویش «علاج» با مشارکت گسترده مخاطبان همراه بوده و بیش از هزار پیام شامل شعر، دلنوشته و یادداشت از سوی شاعران، نویسندگان و عموم مردم دریافت شده است. به گفته این مجموعه، بررسی این آثار برای انتشار احتمالی در قالب یک کتاب در دستور کار قرار دارد و با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به چاپ خواهد رسید.
با این حال، شرایط جنگی بر روند فروش این انتشارات تأثیر مستقیم گذاشته است. تعطیلی کتابفروشیها و کاهش فعالیتهای حضوری باعث شده فروش به حداقل برسد و تنها از طریق تماسهای محدود و ارسالهای موردی انجام شود. این مجموعه تأکید کرده که در این دوره، فروش آنلاین نیز بهصورت جدی فعال نبوده و همین موضوع به کاهش درآمد و ایجاد ضرر مالی منجر شده است.
در خصوص برنامههای پیشرو، انتشارات «۲۷ بعثت» اعلام کرده هنوز تصمیم نهایی درباره نحوه حضور در نمایشگاه کتاب یا جایگزینهای آن اتخاذ نشده و این موضوع به برگزاری جلسات داخلی در آینده موکول شده است. با این حال، بررسی ایدههای جدید برای ادامه فعالیت در شرایط پیشرو در دستور کار این مجموعه قرار دارد.
نظر شما