مسئولان استان بوشهر برای رفع مشکلات جامعه اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به فعال‌سازی مکانیزم ماشه اظهار کرد: ملت ایران با ایمان، رهبری الهی و حضور مسئولان و مردم در صحنه، در برابر این فشارها پیروز خواهد بود.

امام جمعه موقت بوشهر گفت: جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا علیه ایران، جلوه‌ای آشکار از ماهیت پلید دشمنان بود و درس‌های مهمی از جمله شناخت دشمن، عشق‌ورزی به ایران اسلامی و خودباوری ملی را برای ملت ایران به همراه داشت.

اسماعیلی اظهار کرد: این جنگ باید تحلیل و بررسی شود تا درس‌ها و عبرت‌های آن همواره پیش چشم ملت ایران باقی بماند.

وی افزود: نخستین درس این جنگ، شناخت دشمن بود؛ دشمنی که همواره تلاش می‌کرد پشت واژه‌های زیبا همچون حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان پنهان شود، این بار با صراحت چهره واقعی و پلید خود را به نمایش گذاشت و برای همگان آشکار شد.

امام جمعه موقت بوشهر ادامه داد: دومین درس این جنگ، عشق و علاقه مردم به ایران اسلامی و آرمان‌های امام و شهدا و پیروی از رهبری بود که جلوه آن در همبستگی و همدلی ملت ایران در برابر حکومت‌های مستبد و مداخله‌گر آشکار شد.

وی اضافه کرد: سومین درس مهم، خودباوری و اعتماد به نفس ملت ایران است؛ ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های بومی نشان داد که می‌تواند حتی در شدیدترین شرایط تحریم نیز مسیر اقتدار و پیشرفت را ادامه دهد.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه خودباوری بزرگترین سلاح ملت ایران در مقابله با زورگویان جهان است، گفت: این روحیه خودباوری در عرصه‌های نظامی و اقتصادی نمایان شد و ملت ایران با اقتدار توانست در برابر دشمنان ایستادگی کند.

امام جمعه موقت بوشهر گفت: درس چهارم این جنگ، ایمان، آرامش، صبر و همچنین وفاداری مردم به رهبری در شرایط سخت بود که موجب تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران شد.

وی افزود: درس پنجم، خداشناسی است و مردم ایران در این جنگ عنایت و نصرت ویژه خداوند را با تمام وجود لمس کردند و دشمنان نتوانستند در برابر اراده الهی پیش بروند.

اسماعیلی در ادامه به عبرت‌های این جنگ اشاره کرد و گفت: اعتماد به دشمن هیچگاه عقلانی نیست و تحلیل‌های غلط از روابط بین‌الملل می‌تواند خسارت‌بار باشد.

وی تاکید کرد: همچنین نباید دشمنی دشمن را محدود یا تفکیک کنیم؛ تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که دشمن با موجودیت ایران و همه اقشار ملت دشمن است.

امام جمعه موقت بوشهر تأکید کرد: در مواجهه با تهدیدات، عبرت‌های گذشته باید چراغ راه تصمیم‌گیری‌های امروز و فردای کشور باشد و هوشیاری در برابر دشمنان و فریب‌های آنان همچنان ضروری است.

امام جمعه موقت بوشهر با محکوم کردن رویکردهای خصمانه غرب، بر لزوم همدلی و همراهی همه جریان‌ها و اقشار جامعه با دولت برای حل مشکلات کشور تأکید کرد.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بوشهر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از دولت، افزود: رئیس‌جمهور فردی پرکار، پرتلاش و ایثارگر است و همه جریان‌ها باید به دولت کمک کنند تا مشکلات کشور برطرف شود.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی نطق‌های غیرمنصفانه و رفتارهای غیرکارشناسی تنها موجب خستگی جامعه می‌شود و آهنگ خدمت را متوقف می‌کند بنابراین، همه مسئولان و جریان‌های سیاسی موظف‌اند دولت را در مسیر خدمت یاری دهند.

امام جمعه موقت بوشهر همچنین خطاب به مدیران میانی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان عنوان کرد: باید پرکار، پرتلاش و پیگیر مسائل مردم باشند و با حضور در روستاها، ارتباط نزدیک با مردم، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، استادان و سرمایه‌گذاران، برای رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه اقدام کنند.

اسماعیلی با اشاره به تجربه‌های تلخ ناشی از برجام و سیاست‌های تحمیلی قدرت‌های غربی اظهار کرد: یکی از آثار نگاه غلط به مناسبات جهانی، قراردادن بندهایی در توافقات بین‌المللی بود که زمینه سوءاستفاده و فعال‌سازی مکانیزم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را فراهم کرد.

وی بیان کرد: این سیاست‌های نادرست به مشکلات هسته‌ای و اقتصادی کشور دامن زد و باید عبرت آینده قرار گیرد.