به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسنپور شامگاه دوشنبه در نشست کارگروه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، با اشاره به آغاز روند ارزیابی تمامی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد از سال ۱۴۰۰ تاکنون افزود: این ارزیابی میزان اجرای مصوبات، میزان اثرگذاری آنها و همچنین آسیبشناسی مواردی را که عملیاتی نشده یا به نتیجه مطلوب نرسیدهاند شامل میشود.
وی با تأکید بر تبعات ناگزیر جنگ برای کشور و جبهه مقاومت اظهار داشت: ارزیابی جامع مصوبات و تشکیل کمیتههای مشترک برای ارتباط مستقیم با صنایع، با هدف شناسایی و رفع مشکلات احتمالی صورت میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به پیامدهای اجتنابناپذیر جنگ گفت: هر جنگی آثار خود را دارد و حتی طرف پیروز نیز از برخی تبعات آن مصون نیست؛ اما از منظر کلان، همین شرایط میتواند منجر به فرصتها و دستاوردهای قابل توجه، بهویژه در حوزه اقتصادی شود.
حسنپور با بیان اینکه هیچکس در کشور خواهان جنگ نبوده و نیست، افزود: با این حال، شرایط تحمیلی و ضرورت دفاع از کشور، حقوق مردم و جبهه مقاومت، برنامهریزی دقیق و جامع را ضروری میکند. برنامهریزی مؤثر نیازمند شناخت جزئی مشکلات است وگرنه برنامههای کلی، در عمل به جای حل مسائل، راههای فرار برای برخی افراد ایجاد میکند.
وی تشکیل کمیته مشترک اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل در اتاق بازرگانی را نخستین اقدام ضروری دانست و گفت این ساختار امکان دسترسی و ارتباط مستمر با صنعتگران، فعالان صنوف و صاحبان حِرف را فراهم میکند.
دادستان یزد جمعآوری نظرات، پیشنهادها و انتقادات همراه با ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی را گام بعدی عنوان کرد و افزود: این موارد باید در قالب طرحی جامع تدوین شود تا مسیر سیاستگذاری شفافتر و دقیقتر شود.
وی تشکیل دبیرخانه مشترک و ایجاد ارتباط مداوم با بخشهای تولید، صنعت و معدن را منوط به ایجاد درک مشترک از شرایط جنگی کشور دانست و تأکید کرد: در وضعیت جنگی، همه افراد و مشاغل اگر در خط مقدم نباشند در قبال دفاع از میهن وظیفه دارند.
وی اصل دوم فعالیتها را «گرهگشایی» اعلام کرد و گفت تمامی دستگاههای عضو دبیرخانه، از نظارتی و قضایی تا اجرایی، باید رویکرد خود را به سمت حل مسائل کلان اقتصادی و زنجیره تأمین سوق دهند تا در نهایت گرههای معیشتی مردم باز شود.
حسنپور تابآوری اقتصادی را یکی از اصول مهم دانست و افزود: برای افزایش تابآوری، همه باید در میدان باشند و با همکاری یکدیگر توان کشور را تقویت کنند.
دادستان یزد، تعطیلی واحدهای تولیدی را «خط قرمز» در شرایط جنگ عنوان کرد و گفت: کشور در چنین وضعیتی باید نهتنها تولید و اشتغال را حفظ، بلکه آن را تقویت کند.
وی با تأکید بر اینکه «تولیدکنندگان بهترین شناخت را از مشکلات حوزه کاری خود دارند» از فعالان اقتصادی خواست در جلسات تنها به طرح مشکل بسنده نکنند و برای هر چالش، راهحل علمی، عملیاتی و قابل اجرا ارائه دهند تا پس از بررسی، موانع قانونی و اجرایی آن برطرف شود.
حسنپور در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات در سطح استان و با اجماع مدیران قابل حل است و مسائل ملی نیز از طریق نهادهای بالادستی تا دستیابی به نتیجه پیگیری خواهد شد.
