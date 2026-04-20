به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد بعدازظهر دوشنبه در جمع خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به پیوند عاطفی و اجتماعی میان مردم ایران اظهار کرد: پس از جنگ تحمیلی سوم امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنیم که در قالب یک خانواده واحد زندگی می‌کنیم و رخدادهای تلخ و شیرین، همه آحاد جامعه را به‌طور مشترک درگیر می‌کند.



وی با بیان اینکه حادثه شهادت دانش‌آموزان میناب تنها یک اتفاق محلی نیست، افزود: این فرزندان، متعلق به تمام ملت ایران هستند و جایگاه آنان در دل مردم سراسر کشور تثبیت شده است، به‌گونه‌ای که واکنش‌های گسترده مردمی و هنری در قبال این واقعه، نشان‌دهنده عمق این همبستگی ملی است.



حجت الاسلام اجاق‌نژاد ادامه داد: در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری، شاهد تولید آثار متعددی با محوریت این دانش‌آموزان هستیم که این امر بیانگر تأثیرگذاری عمیق این رخداد در وجدان عمومی جامعه است.



وی با اشاره به ماندگاری این واقعه در تاریخ کشور تصریح کرد: این دانش‌آموزان با ایثار جان خود، به بخشی از حافظه تاریخی ایران تبدیل شدند و نام و یاد آنان در مسیر تحکیم استقلال و عزت ملی باقی خواهد ماند.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران خاطرنشان کرد: خانواده‌های این شهدا باید بدانند که فرزندانشان تنها متعلق به آنان نیستند، بلکه امروز به سرمایه‌ای ملی تبدیل شده‌اند و نسل‌های آینده نیز با افتخار از آنان یاد خواهند کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خطای راهبردی دشمنان گفت: اقداماتی از این دست، نه‌تنها موجب تضعیف ملت ایران نمی‌شود، بلکه انسجام و اراده ملی را تقویت می‌کند و نتیجه‌ای معکوس برای دشمنان به همراه دارد.



حجت الاسلام اجاق‌نژاد افزود: در تاریخ اسلام نیز نمونه‌هایی وجود دارد که حوادث به ظاهر کوچک، پیامدهای بزرگی در تحولات اجتماعی و سیاسی داشته‌اند و این موضوع نشان‌دهنده قدرت تأثیرگذاری خون مظلومان در تغییر معادلات است.



وی با اشاره به امیدواری نسبت به آینده بیان کرد: امید است با تحقق وعده‌های الهی و در پرتو ظهور حضرت حجت (عج)، این تلخی‌ها به شیرینی تبدیل شده و عدالت و آرامش در سراسر جهان حاکم شود.