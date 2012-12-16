آزمایشگاه بهداشت دیر به دستگاه "اتوآنالایزر بیوشیمی" مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فخرایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات با بهترین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه، یک دستگاه اتوآنالایزر خریداری و به مجموعه امکانات و تجهیزات پیشین آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی حضرت مهدی (عج)دیر افزوده شده است.

وی با بیان ویژگی‌های دستگاه اتوآنالایزر خریداری شده گفت: این دستگاه به دلیل انجام اتوماتیک روند تست، دقت بسیار بالاتری نسبت به روش‌های دستی دارد و علاوه بر آن سرعت بیشتر و امکانات متنوع‌تری برای آزمایشگاه‌ فراهم می‌کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر اضافه کرد: قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دقیق دستگاه، توانایی‌های مثبتی به بخش بیوشیمی آزمایشگاه از قبیل دقت و صحت بالاتر جواب‌ها، سرعت بیشتر جواب‌دهی و کنترل و بررسی بهتر و کامل‌تر جواب‌ها ارائه کرده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی از ویژگی های این دستگاه بیان داشت: سرعت تعریفی دستگاه اتوآنالایزر 230 تست در ساعت و سرعت عملیاتی آن 180 تست در ساعت است.

فخرایی مبحث بیوشیمی را یکی از مباحث مهم و پایه‌ای آزمایشگاه دانست و گفت: به منظور نصب و راه اندازی این دستگاه مبلغ 260 میلیون ریال هزینه شده است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر افزود: تجهیز آزمایشگاه به امکانات سخت افزاری و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی یکی از اهداف و رسالت های شبکه بهداشت و درمان شهرستان است که پیگیر تحقق این اهداف هستیم .

وی با بیان اینکه صحت و دقت جواب‌های بدست آمده آزمایشگاهی بسیار مهم است ،افزود: این شبکه با دارا بودن نیروهای زبده و کاردان و با توانایی علمی و تجربی بالا و همچنین استفاده از دستگاه‌های خوب، دقیق و کالیبره شده خدمات بسیار خوب و با بهترین کیفیت به شهروندان ارائه می‌کند.