شرایط انجام آزمایش تشخیص بیماری ایدز در دیر فراهم شد

احمد آخوندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقای سطح سلامت جامعه به عنوان مهمترین هدف نظام سلامت است و تمام تلاش ما برای ایجاد شرایطی است تا مردم بتوانند از حداکثر سطح سلامت با توزیع عادلانه از خدمات سلامت بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه سه واحد آزمایشگاه تشخیص طبی در شهرستان دیر فعال است گفت: این واحدهای آزمایشگاهی در مراکز خدمات جامع سلامت دیر، آبدان و بردخون با انجام بیش از ۵۰ کد آزمایشگاهی فعال هستند.
وی افزود: علاوه بر آزمایشگاه تشخیص طبی، یک واحد آزمایشگاهی تشخیص اعتیاد نیز در مرکز خدمات جامع سلامت حضرت مهدی «عج» دیر فعال است و خدمات لازم را مراجعه کنندگان ارائه میدهد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با بیان اینکه به طور میانگین در ماه دو هزار نفر به آزمایشگاه مراجعه میکنند، اظهار داشت: از این تعداد مراجعه کننده به طور متوسط ماهانه بیش از ۱۲ هزار نمونه آزمایش دریافت شده که با کادر مجرب و تجهیزات به روز آزمایشهای درخواستی انجام شده است.
آخوندی کار در واحد آزمایشگاه تشخیص طبی و اعتیاد را کاری حساس و ویژه خواند و اعلام کرد: یکی از اهداف و رسالتهای مهم شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ارتقای سطح کمی و کیفی آزمایشات است که این موضوع با اجرای مستمر برنامه بهبود کیفیت، کنترل کیفی و تامین تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین آموزش مداوم کارکنان توانستهایم رضایت مراجعه کنندگان به این بخش فراهم کنیم.
این مقام مسئول در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر به خدمات آزمایشگاهی ارائه شده در این شهرستان اشاره و عنوان داشت: با تامین و تجهیز آزمایشگاه به دستگاههای مورد نیاز انجام آزمایش تشخیص بیماریهای ایدز، هپاتیت، دیابت، سل، وبا، مالاریا، تب مالت، سالک، حصبه و تالاسمی در آزمایشگاه مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دیر امکان پذیر شده است.
آخوندی افزود: علاوه بر آزمایش تشخیص بیماریها، آزمایشهای هورمونی، میکروبی، بیوشیمی و هماتولوژی از قبیل قند، چربی، غلظت خون، تیروئید، کراتینین، تشخیص حاملگی، تشخیص اعتیاد، بیلی روبین و ... نیز توسط پرسنل مجرب و زحمتکش آزمایشگاه انجام میشود.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با بیان اینکه در مسیر ارائه خدمات به مردم، رضایتمندی آنان و بهبود کیفیت خدمات همواره مدنظر بوده است تصریح کرد: به منظور یکسان سازی روند کنترل کیفیت دستگاهها عملیات کالیبراسیون آنها طبق متدها و روشهای استاندار به طور مستمر انجام میشود.
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