به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تخت‌فیروزه عصر دوشنبه در جریان دیدار اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان با نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به بخشی از خاطرات دوران دفاع مقدس و سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مسیر انقلاب اسلامی با مجاهدت، ایثار و حضور نیروهای مردمی و انقلابی تثبیت شده و این دستاوردها حاصل تلاش آسان به‌دست نیامده است.

وی با اشاره به حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‌الله بهشتی و یاران ایشان افزود: با وجود این رخدادهای تلخ، حرکت انقلاب متوقف نشد و روحیه ایستادگی و مقاومت، مسیر ادامه انقلاب را هموار کرد.

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز نیروهای سپاه و جهاد سازندگی با کمترین امکانات اما با روحیه‌ای جهادی در میدان حضور داشتند و بسیاری از آنان در راه دفاع از کشور به شهادت رسیدند.

تخت‌فیروزه با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: همان روحیه جهادی و انسجام نیروهای انقلابی، همچنان عامل اصلی عبور از چالش‌هاست و تجربه نشان داده پیروزی در گرو مدیریت صحیح و وحدت است.

وی با قدردانی از نقش مدیریت استان و همراهی مسئولان، گفت: حضور میدانی و هدایت دلسوزانه، به‌ویژه از سوی نماینده ولی‌فقیه در استان، موجب تقویت روحیه نیروهای انقلابی و امید در جامعه شده است.

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان همچنین بر ضرورت تقویت هم‌افزایی میان جریان‌های انقلابی تأکید کرد و افزود: این نشست‌ها علاوه بر تبادل نظر، زمینه‌ساز افزایش انگیزه و انسجام بیشتر در مسیر خدمت‌رسانی است.

تخت‌فیروزه در پایان خاطرنشان کرد: همه ما موظفیم با استفاده از تجربیات گذشته، در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه به مردم گام برداریم.

مسئولان باید پاسخ‌گو و در کنار مردم باشند

شهرام جلیزی، عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان، نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه مدیران گفت: مسئولان باید در کنار مردم بوده و در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.

وی با بیان برخی نقدها به روند اجرای امور در استان، اظهار کرد: نقد منصفانه زمانی معنا دارد که هم نقاط قوت دیده شود و هم کاستی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش نیروهای انقلابی و یادگاران دوران دفاع مقدس افزود: بسیاری از مدیران و مسئولان امروز از همان نسل ایثار و جهاد هستند و باید این روحیه در خدمت‌رسانی به مردم تقویت شود.

جلیزی با قدردانی از حجت‌الاسلام پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، گفت: ایشان همواره شنونده مطالبات مردم بوده و در میدان‌های مختلف از جمله مناسبت‌های عمومی و برنامه‌های اجتماعی حضور فعال دارند و این موضوع قابل تقدیر است.

وی در ادامه با بیان برخی مشکلات عمرانی و خدماتی در سطح استان تصریح کرد: برخی پروژه‌ها و مسیرهای شهری و بین‌شهری با تأخیر در اجرا یا انسداد مواجه هستند که این موضوع نیازمند رسیدگی جدی دستگاه‌های اجرایی است.

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان همچنین بر لزوم شفافیت عملکرد مسئولان تأکید کرد و گفت: مدیران باید پاسخ‌گو باشند و گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه دهند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

جلیزی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه جریان‌های انقلابی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت، خدمت صادقانه و پرهیز از حاشیه‌سازی وجود دارد و همه باید در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند.