به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی عصر دوشنبه در مراسم معارفه خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از حضور مسئولان و مقامات حاضر، اظهار داشت: سال‌ها افتخار داشتم در محضر سردار آزادی سربازی کنم و از منش اخلاقی و روحیه گذشت ایشان درس‌های بزرگی آموختم و بی‌شک ایشان نمونه‌ای از استاد اخلاق و مجاهد در راه نظام و مردم بود.

وی افزود: از حسن اعتماد فرمانده کل انتظامی و همراهی سازمان‌های مرتبط سپاسگزارم که توفیق خدمت به مردم عزیز استان کردستان را به بنده عطا کردند و امیدوارم با خدمت صادقانه، پاسخگوی این اعتماد الهی باشم.

کردستان، سرزمین وحدت و وفاداری

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به ویژگی‌های این استان گفت: کردستان سرزمینی با فرهنگ و هنر غنی است، مردمانی وفادار و شجاع دارد که در حساس‌ترین برهه‌های نظام و کشور، با ایثار و مجاهدت، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

وی گفت؛ این استان نماد وحدت، همدلی و همبستگی اقوام مختلف و مذاهب گوناگون در طول انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: شهدا و پیشکسوتان نیروهای انتظامی، سرمایه‌های معنوی و مایه افتخار ما هستند و ما موظفیم حرمت خون آنان را پاس بداریم و در مسیر خدمتگزاری به مردم، از آموزه‌های آنان بهره ببریم.

تعهد به خدمت صادقانه و پاسداری از خون شهدا

سردار الهی با تأکید بر اهمیت توکل به خدا و تاسی از فرماندهی معظم کل قوا، گفت: در مسیر خدمتگزاری به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب، چشم و گوش خود را به دستورات مقام معظم رهبری و سلسله مراتب فرماندهی سپرده و جان و دل خود را در طبق اخلاص قرار می‌دهیم.

وی افزود: هدف ما خدمت صادقانه به مردم، تأمین امنیت، آرامش و رضایت مردم استان است تا هم در دنیا و هم در محضر شهدا شرمنده نباشیم.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان سخنان خود از همراهی مردم، مسئولان و خانواده معظم شهدا قدردانی کرد و گفت: با همکاری و همدلی مردم، دستگاه‌ها و نیروهای انتظامی، مسیر خدمت صادقانه به مردم ادامه خواهد داشت و استان کردستان همچنان الگویی از امنیت، وحدت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب خواهد بود.