به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر دوشنبه در دیدار اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان، ضمن تسلیت ایام مرتبط با شهدای اخیر و گرامیداشت یاد آنان، اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که جبهه مقابل از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است، اما جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به ایمان مردم و توان داخلی، مسیر خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به ماهیت تقابل‌های منطقه‌ای افزود: در مواجهه با دشمنی که از حمایت‌های گسترده برخوردار است، ایستادگی و حفظ انسجام داخلی اهمیت مضاعف دارد و تجربه‌های گذشته نشان داده که ملت ایران در شرایط سخت نیز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکرده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت پرهیز از غرور و در عین حال حفظ روحیه امید در جامعه گفت: مسئولان و نیروهای انقلابی باید ضمن توجه به واقعیات میدانی، از هرگونه رفتار و گفتار احساسی پرهیز کرده و در مسیر عقلانیت و تدبیر حرکت کنند.

پورذهبی همچنین با اشاره به اهمیت تبیین مسائل برای نسل جوان و خانواده‌ها تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به گفت‌وگو، روشنگری و افزایش آگاهی عمومی وجود دارد و باید از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای تقویت همبستگی اجتماعی استفاده شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش ایمان و توکل به خداوند در عبور از بحران‌ها خاطرنشان کرد: ملت ایران در سایه ایمان، وحدت و رهبری، مسیر خود را ادامه خواهد داد و آینده‌ای روشن برای کشور قابل تصور است.