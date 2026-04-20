رهبر شهید معمار تحول قرآنی در کشور بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در مراسم رونمایی از نسخه چاپ‌شده قرآن کریم به خط رنّانی به همراه دست خط رهبر شهید انقلاب، که با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه علوم قرآنی و اهالی فرهنگ و هنر در مدرسه دو درب حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد؛ با تبریک فرارسیدن دهه مبارک کرامت، به نقش بی‌بدیلی رهبر شهید انقلاب در احیای فرهنگ قرآنی کشور پرداخت.

تولیت آستان قدس رضوی ابراز کرد: رهبر شهید حقیقتاً حق بزرگی بر جامعه دینی و مذهبی دارند، به‌ویژه در عرصه احیای قرآن کریم؛ ایشان تمام توان خود را برای ترویج، نشر و گسترش معارف و فرهنگ قرآنی بکار گرفتند.

وی افزود: این تلاش‌ها در حوزه‌های مختلفی همچون چاپ و انتشار قرآن کریم، توسعه ترجمه‌های قرآنی و تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در کشور جلوه‌گر شده است.

مروی با اشاره به وضعیت پیش از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با شرایط امروز تصریح کرد: اگر وضعیت پیش از انقلاب را با امروز مقایسه کنیم، عمق این تحول به‌خوبی آشکار می‌شود. پیش از انقلاب، تعداد حافظان قرآن در کشور بسیار محدود بود و در حوزه علمیه قم، به عنوان بزرگ‌ترین حوزه علمیه شیعه، تعداد حافظان قرآن بسیار اندک و انگشت‌شمار بود و شاید تنها یک یا دو نفر بودند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: امروز ده‌ها هزار حافظ قرآن در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مدارس، اعم از بانوان و آقایان، تربیت شده‌اند و این امر نشان‌دهنده یک تحول بنیادین در عرصه فرهنگ قرآنی کشور است؛ تحولی که از برکات همان مجاهدت‌های رهبر شهید عظیم‌الشأن به شمار می‌رود.

وی افزود: نقش رهبر شهید تنها به گسترش ظاهری قرآن محدود نمی‌شود، بلکه در ترویج معارف قرآنی و دعوت به فهم عمیق قرآن نیز تأثیرگذار بوده‌اند. ایشان همواره بر تدبر در قرآن، فهم صحیح آیات الهی و به‌کارگیری آموزه‌های قرآن در متن زندگی فردی و اجتماعی تأکید داشتند.

مروی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشی از روایات امام رضا(ع) درباره مقام امامت، اظهار کرد: حضرت در بیانی بلند و ژرف می‌فرمایند «الإمام واحد دهره»؛ امام یگانه روزگار است. «لا یدانیه أحد»؛ هیچ‌کس هم‌طراز او نیست. «ولا یعادله عالم»؛ هیچ عالمی در علم و معرفت با او برابری نمی‌کند. و «لا یوجد له بدل و لا مثل و لا نظیر»؛ برای او نه بدیل، نه مثل و نه نظیری وجود ندارد. هر یک از این تعابیر، حامل معارف عمیق در باب حقیقت امامت است.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر جایگاه زیارت جامعه کبیره در منظومه اعتقادی شیعه افزود: اگر بخواهیم در یک نگاه جامع، حقیقت امامت و جایگاه امام را در اندیشه شیعی درک کنیم، بی‌تردید زیارت جامعه کبیره بهترین منشور معرفتی در این زمینه است؛ زیارتی که به بیان معصوم صادر شده و می‌توان آن را مانیفست اعتقادی شیعه در حوزه امامت دانست.

وی همچنین با استناد به حدیث ثقلین پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: رسول خدا(ص) فرمودند «إنی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی». بر اساس این بیان نورانی، قرآن کریم و عترت پیامبر اکرم(ص) دو حقیقت جدایی‌ناپذیرند و تمسک به یکی بدون دیگری، فهم کامل دین را ممکن نمی‌سازد.

مروی با اشاره به جایگاه بارگاه منور رضوی در ترویج معارف دینی تصریح کرد: در چنین منظری، آستان مقدس حضرت رضا(ع) به عنوان تجلی عترت پیامبر(ص)، بیش از هر مرکز دینی و فرهنگی در کشور شایسته آن است که محور نشر قرآن کریم و معارف قرآنی باشد؛ چرا که میان قرآن و اهل‌بیت(ع) هیچ جدایی وجود ندارد.

تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: این آستان مقدس از ظرفیت عظیمی برای ترویج فرهنگ قرآن، نشر معارف الهی و پیوند دادن آموزه‌های قرآنی با متن زندگی فردی و اجتماعی مردم برخوردار است و باید این ظرفیت به شکلی روزآمد و اثرگذار مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه محوری قرآن کریم در حیات فردی و اجتماعی مسلمانان، بر ضرورت تبدیل شدن حرم مطهر رضوی به الگوی برتر فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد.

مروی ابراز کرد: حرم مطهر امام رضا(ع) و آستان قدس رضوی باید عرصه قرآنی سرآمد و الگو باشند؛ به‌گونه‌ای که در حوزه‌های آموزش قرآن، تعلیم و تربیت قرآنی، حفظ قرآن کریم، پرورش قاریان و حافظان و همچنین ترویج و گسترش معارف قرآنی، پیشگام، اثرگذار و جریان‌ساز باشند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه قرآن کریم تنها معجزه پیامبر خاتم(ص) و اشرف مخلوقات و افضل انبیاست، تصریح کرد: حتی یک آیه از آن می‌تواند انسان را متحول کرده و مسیر زندگی او را دگرگون سازد.

وی در ادامه با اشاره به نمونه‌هایی از تأثیرگذاری آیات قرآن در تحول انسان‌ها افزود: در کتابی از موفق‌الدین مقدسی از آثار قرون اولیه اسلامی با عنوان «التوابین»، گزارش‌هایی مستند از افرادی نقل شده است که به واسطه آیات قرآن دچار تحول روحی شده، توبه کرده‌اند. این اثر توسط آقای محمود مهدوی دامغانی ترجمه شده و از آثار ارزشمند و خواندنی در این حوزه است.

مروی خاطرنشان کرد: قرآن کریم معجزه جاودانه پیامبر اکرم(ص) تا قیام قیامت است؛ معجزه‌ای زنده، پویا و اثرگذار که همواره در حال هدایت و تحول‌آفرینی در جان انسان‌هاست.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: از این‌رو، نشر، ترویج و تعمیق معارف قرآن کریم ضرورتی دائمی و حیاتی است و آستان قدس رضوی نیز باید با اهتمامی جدی، نظام‌مند و فراگیر در این مسیر حرکت کند تا بتواند نقش شایسته خود را در گسترش فرهنگ قرآنی ایفا نماید.

نشر معارف قرآن ضرورتی دائمی و حیاتی است

وی با اشاره به نسخه چاپ‌شده قرآن کریم به خط رنّانی با تقریظ رهبر شهید عظیم‌الشأن، تصریح کرد: این قرآن توسط رهبر شهید عظیم‌الشأن انقلاب به آستان قدس رضوی اهدا شده و از آثار قابل توجه در حوزه قرآن‌پژوهی و هنر کتابت به شمار می‌رود. ایشان خود در حوزه قرآن و خط، صاحب‌نظر و کارشناس بودند.

مروی در ادامه تصریح کرد: در حوزه چاپ و نشر قرآن کریم نباید زیبایی ظاهری بر محتوا و پیام غلبه داشته باشد. نباید به سمت خطوطی رفت که هرچند از نظر هنری زیبا هستند، اما برای عموم مردم خوانایی و بهره‌مندی آسان ندارند؛ اصل در نشر قرآن، تسهیل در قرائت، فهم و استفاده عمومی است.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر نقش کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: درب کتابخانه خطی آستان قدس رضوی، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های بزرگ و کم‌نظیر، باید به روی مردم و پژوهشگران باز شود. این مجموعه ارزشمند که مشتمل بر آثار عظیم معرفتی، هنری و علمی است، نباید در حد یک مخزن راکد باقی بماند.

وی ادامه داد: این آثار باید تا حد امکان در اختیار جامعه علمی و فرهنگی قرار گیرد و زمینه بهره‌برداری عمومی از آن‌ها فراهم شود. آنچه قابلیت تکثیر و انتشار دارد باید منتشر گردد تا از حالت انباشت و نگهداری صرف خارج شود. این کتابخانه «انبار» نیست، بلکه مخزنی از گران‌بهاترین منابع علمی و هنری است که باید درهای آن به روی پژوهشگران گشوده شود.

مروی با اشاره به جایگاه قرآن کریم گفت: درباره این معجزه جاودانه پیامبر عظیم‌الشأن(ص) سخن بسیار است و مسئولیت ما در قبال آن سنگین و خطیر. امید است به برکت عنایت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، بتوانیم در حد توان خود در مسیر ترویج قرآن کریم و گسترش فرهنگ قرآنی گام‌های مؤثر و ماندگار برداریم.

گفتنی است؛ این مراسم با رونمایی از نسخه نفیس قرآن کریم به خط رنّانی و تقریظ رهبر شهید و بازدید حاضران از این اثر ارزشمند به پایان رسید.