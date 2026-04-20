وزارت نیرو مشکلی در تأمین آب شرب و برق ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک نواب رئیس، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵) با وزیر نیرو و معاونان وی در خصوص مسائل این وزارتخانه در شرایط جنگ برگزار شد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بر اساس مصوبات مقرر شده است که هیچگونه قطعی برق نداشته باشیم، گفت: در حوزه آب نیز باید از شیرآلات کاهنده و امکانات و تجهیزات پیشرفته استفاده کنیم تا مشکلات برطرف شود.

وزیر نیرو: برنامه‌ریزی لازم برای شرایط بحرانی در حوزه آب و برق انجام شده است

عباس علی آبادی وزیر نیرو در این جلسه با بیان اینکه وضعیت آب و برق در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد، گفت: در حوزه آب در برخی حوزه ها همچون استان تهران و استان خراسان رضوی به واسطه سد دوستی که باید از افغانستان آب بگیرد، مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری است. سایر استان ها در وضعیت پایدار هستند و مشکلی در تأمین آب شرب ندارند.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه برق در حال حاضر ۱۱ هزار مگاوات برق مازاد داریم که امکان جایگزینی داشته و نگرانی نداریم، اظهار کرد: ما امکان تولید ۵۳ هزار مگاوات برق داریم که ممکن است طی هفته های آینده این ظرفیت افزایش یابد. به لحاظ تقاضا نیز تنها حدود ۴۱ هزار مگاوات نیاز داریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه ما شاهد ۲۰ درصد کاهش مصرف از سوی نیروگاه ها در حوزه برق بوده ایم، گفت: تعمیرات نیروگاه ها به خوبی انجام شده و ۸۵ درصد آنها به نتیجه رسیده است. در عید نوروز هم تعطیلی نداشتیم و همکاران در حال کار بودند. صنعت برق ۱۵۰ هزار نفر نیروی کار دارد که ۳۰ هزار نفر آنها ۲۴ساعته جان خود را کف دست گذاشتند و فعال بودند. ۶ شهید در حوزه صنعت برق داشتیم.

علی آبادی در ادامه با بیان اینکه حدود ۷۵۰ سد بزرگ و کوچک در کشور داریم، ابراز کرد: ما امسال ۲۰ پروژه مهم آبرسانی خواهیم داشت. ورودی سدها حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در حوزه آب در جنگ رمضان ۵ شهید داشتیم و نیروهای این حوزه نیز به صورت شبانه روزی در تأسیسات آبی حضور داشتند. در حوزه آب شرب چیزی کم نداریم. مشکلات حوزه آب کشاورزی هم به زودی برطرف می شود.

وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: از نقاط قوت ما تعداد زیاد و پراکندگی نیروگاه های ما در کشور است لذا از این باب بسیار در شرایط خوبی قرار داریم در حالی که وضعیت دشمن در این حوزه برعکس است و بسیار آسیب پذیر هستند.

موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این جلسه با بیان اینکه وزارتخانه ها برای حوزه کاری خود سناریوهای لازم برای شرایط جنگی را در دست داشتند، گفت: وضعیت نیروگاه برق‌آبی بسیار اهمیت دارد و باید برای آنها برنامه های طولانی مدت وجود داشته باشد و جایگزین آنها در دستور کار وزارت نیرو باشد. همچنین توجه به انرژی های تجدیدپذیر در ادارات و مناطق مسکونی بسیار حائز اهمیت است.

جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در این جلسه جایگزین نیروهای بادی باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: لازم است بحث خطوط انتقال گاز از کشورهای دیگر که با ما همکاری دارند نیز مورد توجه واقع شود. دستگاه ها نیز باید هرچه سریع تر نسبت به بازپرداخت بدهی های خود به وزارت نیرو اقدام کنند.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه بر ضرورت حل تنش آبی در استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد.

نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس بر ضرورت اجرای طرح برق تجدیدپذیر در شرایط فعلی تأکید کرد و گفت: حوزه خراسان رضوی مشکلاتی در حوزه آب دارد که باید مورد تأکید و پیگیری وزارتخانه نیرو باشد.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه برای حل مشکلات حوزه آب کشاورزی پیشنهادات خوبی در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ داشتیم، گفت: مدیریت شورای عالی آب امروز در حوزه کشاورزی است که باید اصلاح شود. همچنین بسته حمایتی برای کم مصرف ها و جریمه برای پرمصرف ها در نظر گرفته شود.

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره بارش های خوبی که در کشور داشتیم، عنوان کرد: با این حال مشکلاتی به خاطر برخی خسارات طبیعی داشتیم که باید در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد. برنامه هفتم پیش بینی های لازم برای حل مشکلات آب را داشته و در حوزه تأمین برق چاه های کشاورزی باید از پروژه های پنل خورشیدی استفاده کرد.

صدیف بدری عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه از تلاش ها برای حل موفقیت آمیز مشکلات آب شرب، عنوان کرد: در حوزه برق و آب باید مردم را آگاه کرد تا نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند.

رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در ادامه این نشست ضمن قدردانی از عملکرد جهادی وزارت نیرو به ویژه در شرایط جنگی، گفت: امروز نیازمند جهاد سازندگی در حوزه وزارت نیرو هستیم.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه باید تدابیر ویژه ای برای سدسازی در نظر گرفته شود، عنوان کرد: اصلاح الگوی مصرف از مهم ترین نکاتی است که می تواند کشور را در چنین شرایطی حمایت کند.

ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه باید تاب آوری مردم را افزایش داد، گفت: موضوع آب های برگشتی و تصفیه خانه ها می تواند قسمتی از مشکلات حوزه آب کشاورزی را پوشش دهد.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه پروژه های برقی و آبی را باید به سرمایه گذار واقعی داد، گفت: چاه های غیرمجاز نیز نیازمند ساماندهی است که باید از دور خارج شود.