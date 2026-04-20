افسر خوزستانی بازمانده از ناوچه دنا مورد تقدیر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز دوشنبه در مراسم تقدیر از نیروی بازمانده خوزستانی ناوچه دنا گفت: پس از بازدید از شرکت فولاد خوزستان و هماهنگی برای پیگیری نکات مدنظر، در حاشیه این برنامه به همراه نمایندگان مجلس برای تقدیر از فرزند رشید و شجاع استان، افسر سرافراز بیتحردان حاضر شدیم.
استاندار خوزستان افزود: گرچه این تقدیر هرگز نمیتواند پاسخگوی ایستادگی و مقاومت این نیروها باشد اما وی از افسران شجاع ناوچه دنا است که در یک ماموریت کاملاً غیرنظامی و بدون همراه داشتن هیچ سلاحی، عازم عملیات دریایی شده بودند.
موالیزاده تصریح کرد: این نیروها هنگام بازگشت، مورد اصابت اژدر دشمن جنایتکار آمریکایی قرار میگیرند که جمع کثیری از آنها به درجه رفیع شهادت میرسند و تنها تعداد اندکی از جمله این افسر رشید باقی میمانند.
وی ادامه داد: بازماندگان پس از این حادثه شرایط سختی را متحمل میشوند و به کشور سریلانکا منتقل میگردند. آمریکا و صهیونیستها به رغم اینکه این نیروها هیچ اقدام نظامی انجام نداده بودند، به دلیل عمق کینهای که داشتند، آنها را ۶ هفته در شرایط بسیار سختی در سریلانکا بلاتکلیف نگه داشتند.
استاندار خوزستان بیان کرد: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته، این افسران آزاد شدند و به میهن بازگشتند و اکنون در کنار خانوادههای خود حضور دارند.
موالیزاده خطاب به خانواده این افسر رشید گفت: به پدر و مادر این فرزند شجاع خوزستان تبریک میگویم که چنین فرزند شایستهای را در دامان پر مهر خود پروراندند.
وی تأکید کرد: ایران اسلامی از چنین افسران رشیدی برخوردار است و تا زمانی که ما چنین فرزندان شایستهای داریم، مطمئناً پیروز این میدان هستیم و دشمن به حول قوه الهی در این میدان شکست خواهد خورد.
به گزارش خبرنگار مهر، ناوشکن غیرمسلح دنا ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در راه بازگشت از رزمایش بینالمللی هند، بدون اخطار قبلی، رعایت نکردن قواعد عرفی و حقوق بشردوستانه و نقض مقررات دریانوردی بینالمللی، هدف حمله ناجوانمردانه و غافلگیرانه دشمن آمریکایی قرار گرفت.
