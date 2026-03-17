به گزارش خبرنگار مهر، بار دیگر دست جنایتکار استکبار جهانی از آستین تروریسم دولتی آمریکا بیرون آمد و یکی از فرزندان غیور ایران اسلامی را در مسیر صیانت از مرزهای آبی کشور به شهادت رساند.

در جریان حمله ناجوانمردانه و متجاوزانه نیروهای ایالات متحده به ناو دنا، ناوسروان «امیرحسین شاهرخیان قهفرخی» از افسران شجاع و متخصص نیروی دریایی و از ساکنان جزیره کیش در راه دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران به مقام رفیع شهادت رسید.

این شهید والامقام که از چهره‌های محبوب و افتخارآفرین در میان کیشوندان محسوب می‌شد، با نثار خون خود در پهنه آب‌های نیلگون خلیج فارس نام خود را در جریده مدافعان وطن جاودانه کرد. شهادت این افسر رشید بار دیگر سندی بر مظلومیت و در عین حال ایستادگی نیروهای مسلح ایران در برابر تجاوزات بیگانگان در منطقه شد.