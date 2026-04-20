آماده باش ستاد بحران دهلران برای حوادث احتمالی سیلاب

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای هواشناسی گفت: هم اکنون شاهد بارش ها و رعد و برق و باد شدید در شهرستان هستیم

وی از مردم و عشایر،زنبورداران و کشاورزان خوا.ست در این شرایط احتیاط لازم را مد نظر داشته باشند و عشایر و زنبورداران از اطراق در نزدیکی رودخانه ها و مسیل و محل های سیلابی خودداری کنند.

فرماندار ویژه دهلران از رانندگان وسائط نقلیه هم خواست در مسیرهای تردد احتیاط و به توصیه های راهداری در خصوص آبگرفتگی جاده ها و پل ها توجه کنند.

یگانه بر لزوم آمادگی صددر صدی ستاد بحران شهرستان هم تاکید کرد و افزود: ستاد بحران شهرستان با بهره گیری از همه ظرفیت ها باید در آمادگی کامل باشند.

وی تاکید کرد: راهداری پایش های لازم در مسیرهای مواصلاتی شهرستان را بصورت ویژه در دستور کار قرار دند و بدون وقفه با همکاری ستاد بحران پای کار باشند.

فرماندار ویژه دهلرلن از شهرداران خواست تذابیر لازم برای هر گونه شرایط بحرانی احتمالی در دستور کار داشته باشند.

یگانه گفت: امور عشایر شهرستان با عشایر در ارتباط باشند و موارد و موضوعات مربوط به این قشر را رصد کنند.

وی افزود: هلال احمر هم با بهره گیری از امکانات و پایگاه امدادی و تیم های امداد و تجهیزات لازم در آمادگی کامل باشند.