  1. استانها
  2. اصفهان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

کشف ۲۷۰ مانیتور قاچاق در خمینی‌شهر

اصفهان -فرمانده انتظامی خمینی‌شهر از کشف ۲۷۰ مانیتور ال‌ای‌دی قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از یک انبار در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در پی کسب خبری مبنی بر دپوی تعداد زیادی مانیتور ال‌ای‌دی در یکی از انبارهای شهرستان، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های تخصصی توسط پلیس امنیت اقتصادی و پلیس گمرک مشخص شد مالک انبار بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به واردات ۲۷۰ دستگاه مانیتور ال‌ای‌دی به همراه متعلقات مربوطه کرده است.

سرهنگ سبحانی ارزش محموله مکشوفه را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به اظهارات خلاف واقع مالک انبار و عدم انطباق اطلاعات ثبت شده در سامانه با محموله موجود، کالاها در حکم قاچاق تشخیص داده شد.

فرمانده انتظامی خمینی‌شهر تصریح کرد: در این رابطه متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6806468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها