سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در پی کسب خبری مبنی بر دپوی تعداد زیادی مانیتور ال‌ای‌دی در یکی از انبارهای شهرستان، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های تخصصی توسط پلیس امنیت اقتصادی و پلیس گمرک مشخص شد مالک انبار بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به واردات ۲۷۰ دستگاه مانیتور ال‌ای‌دی به همراه متعلقات مربوطه کرده است.

سرهنگ سبحانی ارزش محموله مکشوفه را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به اظهارات خلاف واقع مالک انبار و عدم انطباق اطلاعات ثبت شده در سامانه با محموله موجود، کالاها در حکم قاچاق تشخیص داده شد.

فرمانده انتظامی خمینی‌شهر تصریح کرد: در این رابطه متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.