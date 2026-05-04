به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح دوشنبه در جریان بازدید میدانی از روند بازسازی پل تقاطع شاهینی در محور کرمانشاه به کوزران، از پیشرفت مناسب این پروژه خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر ارتباطی اظهار کرد: محور کرمانشاه، سراب نیلوفر و کوزران از کریدورهای مهم گردشگری غرب استان به شمار می‌رود که در جریان جنگ رمضان و بر اثر حمله موشکی دچار آسیب جدی شد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به نقش حیاتی این مسیر، عملیات بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد و مراحل مختلف از جمله آواربرداری، پی‌کنی و اجرای سازه با سرعت مطلوبی پیش رفته است.

نجفی تصریح کرد: این پل با ابعاد ۳۱ در ۲۲ متر و با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان در حال اجراست و اکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این پروژه تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل و آماده بهره‌برداری برای تردد شهروندان خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در این مسیر از طریق کنارگذر به شکل مناسب برقرار است و مشکلی در عبور و مرور وجود ندارد.