مساجد باید به پایگاه جذب جوانان و نوجوانان تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری صبح چهارشنبه در گردهمایی ارکان مساجد استان قزوین که به مناسبت روز جهانی مسجد برگزار شد، با اشاره به شکلگیری قرارگاههای مسجد در سطح کشور اظهار کرد: انتظار میرود این حرکت در استانها و شهرستانها نیز با جدیت دنبال شود و هرچه اعضای این جمع، کار قرارگاهی را جدیتر بگیرند، امکان برنامهریزی و حل مسائل مساجد بیشتر فراهم خواهد شد.
وی افزود: باید با برگزاری جلسات مشترک و مشورت میان ارکان مسجد، برای بهبود وضعیت مساجد و نزدیک شدن آنها به مسجد تراز انقلاب اسلامی برنامهریزی کنیم.
مساجد باید برای حضور جوانان برنامه داشته باشند
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با تأکید بر ضرورت توجه به حضور جوانان و نوجوانان در مساجد بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، برنامهریزی برای حضور نسل جوان در مسجد است و همه ارکان مسجد در این زمینه وظیفه دارند.
وی ادامه داد: اگر امام جماعت مسجد سن بیشتری دارد، میتواند یک یا چند جوان توانمند را در کنار خود قرار دهد و از آنها به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی استفاده کند تا جوانان احساس کنند در مسجد و محله نقش دارند و حضورشان اثرگذار است.
مظفری با اشاره به افزایش مراکز و کافههای مورد توجه جوانان در شهرها گفت: بخشی از نیاز جوان به حضور اجتماعی و ارتباط با دوستان و همسالان، باید در مسجد پاسخ داده شود. اگر مسجد نتواند این نیاز را تأمین کند، جوان ممکن است برای یافتن چنین فضایی به محیطهای دیگری مراجعه کند که ممکن است پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر مسجدمحوری در پیشبرد امور کشور خاطرنشان کرد: این رویکرد فرصت ارزشمندی فراهم کرده است تا محوریت مسجد را جدیتر بگیریم و از ظرفیتهای مختلف آن در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و تربیتی استفاده کنیم.
ظرفیتهای مختلف مسجد باید فعال شود
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با بیان اینکه مسجد میتواند کارکردهای متعددی داشته باشد، گفت: ظرفیتهای مختلف مسجد نیازمند برنامهریزی، تحمل، گفتوگو و مشورت میان همه خادمان و ارکان مسجد است و بسیاری از این کارکردها با همکاری و همفکری قابل تحقق خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: این موضوع در روزهای اخیر به یکی از دغدغههای مهم جامعه تبدیل شده و بسیاری از مردم نگرانی خود را درباره آن مطرح میکنند.
مظفری افزود: در استان قزوین قرارگاهی با حضور مسئولان دستگاههای مختلف و فعالان مدنی برای پیگیری موضوع حجاب و عفاف تشکیل شده و تاکنون جلسات اصلی و فرعی متعددی در این زمینه برگزار شده است.
وی ادامه داد: در این قرارگاه تلاش میشود راهکارهای مناسب برای مواجهه با این مسئله اجتماعی شناسایی شود و اقدامات فرهنگی در کنار سایر شیوههای قانونی و انتظامی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تأکید کرد: لازم است این دغدغه در شهرستانها نیز با مشورت و برنامهریزی مشترک دنبال شود تا بتوانیم در زمینه حجاب و عفاف نیز الگوهای موفق و قابل ارائهای برای مقابله با این آسیب اجتماعی ارائه کنیم.
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