به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی دوشنبه شب در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با حضور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل تأمین اجتماعی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، مدیران گمرک استان و منطقه ویژه، مدیران امور اقتصادی استانداری، مدیران بانک و بیمه و نمایندگان شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه به ضرورت حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که جنگ اخیر در کشور داشته ، اکنون نیاز است که در حوزه اقتصادی تلاش‌های لازم را داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر افزود: ستاد تسهیل به صورت روزانه در تلاش است تا مشکلات را رفع کرده و اشتغال نیروها در شرکت‌ها را تضمین کند.



وی با بیان اینکه باید واقع‌بینانه به مشکلات نگاه کنیم افزود: اولویت ما حفظ اشتغال و افزایش تاب‌آوری در حوزه تولید است.

رستمی بیان کرد: ما به دنبال پرداخت تسهیلات ویژه و امهال برای حفظ تولید و تداوم اشتغال نیروهای کارگری هستیم و باید اقداماتی انجام دهیم تا واحدهای اقتصادی که نتوانسته‌اند به تولید ادامه دهند، فعال‌تر شوند.

حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان انجام شود

احمد دشتی‌زاده مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در این نشست به بیان مشکلات شرکت‌های فعال در این منطقه پرداخت و اظهار کرد: تأمین مواد اولیه، تسهیل در ورود و خروج مواد اولیه و محصولات تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی از جمله مسائل اصلی تولیدکنندگان است.

احمد دشتی‌زاده بیان کرد: شرکت‌ها و تولیدکنندگان با مشکلاتی در زمینه پرداخت حقوق، اقساط تسهیلات دریافتی و مسائل بیمه و مالیات مواجه هستند که باید حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان انجام شود تا شاهد کاهش نیروها و از بین رفتن فرصت‌های اشتغال نباشیم.

در این نشست مشکلات ۲۰ شرکت فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به صورت تک به تک بررسی و برای رفع مشکلات آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام شد.