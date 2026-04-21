قربان حاجی‌مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پی شرایط بحران‌زا و جنگی اخیر، تمامی اقدامات اجرایی مالیاتی مرتبط با واحدهای آسیب‌دیده از جنگ به‌طور موقت متوقف شده است، اظهار کرد: این تصمیم با هدف حفظ سلامت و امنیت اقتصادی کشور اتخاذ شده است.

وی افزود: با پایان بحران، روند ارائه حمایت‌ها و تسهیلات مجدداً از سر گرفته خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان با اشاره به شعار سال مبنی بر حمایت از تولید اظهار کرد: اداره کل امور مالیاتی گلستان با تمام توان در کنار تولیدکنندگان و کارآفرینان ایفای نقش کرده و تلاش می‌کند و با ارائه راهکارهای حمایتی، زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.

حاجی مشهدی با اشاره به پیامدهای منفی جنگ بر اقتصاد و کسب‌وکارهای محلی، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان تأکید کرد و افزود: تسهیل امور مالیاتی، اعطای مهلت‌های زمانی و کاهش فشارهای اقتصادی بر واحدهای آسیب‌دیده از جمله اقداماتی است که در وضعیت فعلی موقتاً متوقف شده است.

وی خاطرنشان کرد:بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوره تقسیط مالیات تکلیفی و حق بیمه برای واحدهای تولیدی و خدماتی متأثر از جنگ رمضان با یک دوره تنفس سه‌ماهه و دوره تقسیط ۳۶ماهه افزایش یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی گلستانی در ادامه به مهلت تمدید تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشاره کرد و گفت: به‌منظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان و با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی تمدید شده است.

حاجی‌مشهدی افزود: بر اساس این تصمیم، موعد تسلیم تمامی اظهارنامه‌های مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که مهلت قانونی آنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد، تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری تمدید شده است.

وی این تصمیم را در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و ایجاد فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی آنها دانست.