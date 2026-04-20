به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز عصر دوشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال واحدهای تولیدی گفت: حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی یکی از اولویتهای مهم ما است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: ما به دنبال پیگیری مصوبات ملی در سطح استان هستیم و تلاش میکنیم تا مشکلات شرکتها در زمینههای بانکی، مالیاتی، بیمهای، واردات و صادرات حل شود.
وی تاکید کرد: کمیتههایی برای بررسی واحدهای آسیبدیده تشکیل و لیستی از این واحدها آماده شده است تا حمایتهای لازم از سوی تأمین اجتماعی انجام شود.
در این نشست مشکلات ۲۰ شرکت فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به صورت تک به تک بررسی و برای رفع مشکلات آنها برنامهریزی و اقدام شد.
این نشست نشاندهنده عزم راسخ مسئولان استان بوشهر برای حمایت از تولید و اشتغال در دوران پسا جنگ است و امید میرود با همکاری تمامی دستگاهها، چرخ تولید در این استان دوباره به حرکت درآید.
