به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه دوشنبه در جمعی از هنرمندان که به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد باسعادت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)، اظهار داشت: هنرمند انقلابی مأموریت دارد مفاهیم ارزشی را در قالبهای هنری مانند شعر، هنرهای تجسمی و سایر رشتهها به جامعه عرضه کند تا اثرگذاری آن افزایش یابد.
وی با اشاره به فعالیت برخی هنرمندان در جهت ترویج ضد ارزشها، افزود: در حالی که عدهای از هنرمندان در مسیر ترویج فساد حرکت میکنند، هنرمندان انقلابی وظیفه دارند ارزشها را در قالب هنر بازآفرینی و به جامعه منتقل کنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با یادآوری واقعه غدیر، خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام(ص) پس از این واقعه، شاعران را به بازتاب هنری این رویداد مهم و مسئله ولایت امیرالمؤمنین(ع) تشویق کردند که نشاندهنده اهمیت هنر در انتقال مفاهیم دینی و اعتقادی است.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه مسیر فعالیتهای فرهنگی و هنری همواره با چالشها و مخالفتهایی همراه است، تصریح کرد: این مخالفتها میتواند زمینهای برای رشد و تقویت هنرمندان باشد و آنان باید با نگاه سازنده از این شرایط برای ارتقای توانمندیهای خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: مواجهه با سختیها موجب افزایش تجربه، تحمل و ظرفیت فعالان فرهنگی میشود و در نهایت جامعه نیز به ارزش واقعی این تلاشها پی خواهد برد.
وی در پایان تأکید کرد: آنچه در این مسیر اهمیت دارد، نیت خالص و رضایت الهی است، چراکه ارزش واقعی کارهای فرهنگی و هنری به انگیزه درونی و اخلاص افراد وابسته است، نه صرفاً ظاهر و خروجی کار.
