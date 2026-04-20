۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

هنر انقلابی پیوند ارزش‌ها با خلاقیت است

ساری -نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر نقش هنردر پیوند با ارزش‌ها و خلاقیت گفت: هنرمندان انقلابی با بهره‌گیری از زبان هنر، مفاهیم ارزشی را به شیوه‌ای اثرگذار تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه دوشنبه در جمعی از هنرمندان که به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد باسعادت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)، اظهار داشت: هنرمند انقلابی مأموریت دارد مفاهیم ارزشی را در قالب‌های هنری مانند شعر، هنرهای تجسمی و سایر رشته‌ها به جامعه عرضه کند تا اثرگذاری آن افزایش یابد.

وی با اشاره به فعالیت برخی هنرمندان در جهت ترویج ضد ارزش‌ها، افزود: در حالی که عده‌ای از هنرمندان در مسیر ترویج فساد حرکت می‌کنند، هنرمندان انقلابی وظیفه دارند ارزش‌ها را در قالب هنر بازآفرینی و به جامعه منتقل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با یادآوری واقعه غدیر، خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام(ص) پس از این واقعه، شاعران را به بازتاب هنری این رویداد مهم و مسئله ولایت امیرالمؤمنین(ع) تشویق کردند که نشان‌دهنده اهمیت هنر در انتقال مفاهیم دینی و اعتقادی است.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه مسیر فعالیت‌های فرهنگی و هنری همواره با چالش‌ها و مخالفت‌هایی همراه است، تصریح کرد: این مخالفت‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای رشد و تقویت هنرمندان باشد و آنان باید با نگاه سازنده از این شرایط برای ارتقای توانمندی‌های خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: مواجهه با سختی‌ها موجب افزایش تجربه، تحمل و ظرفیت فعالان فرهنگی می‌شود و در نهایت جامعه نیز به ارزش واقعی این تلاش‌ها پی خواهد برد.

وی در پایان تأکید کرد: آنچه در این مسیر اهمیت دارد، نیت خالص و رضایت الهی است، چراکه ارزش واقعی کارهای فرهنگی و هنری به انگیزه درونی و اخلاص افراد وابسته است، نه صرفاً ظاهر و خروجی کار.

