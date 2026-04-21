ترخیص بیش از ۲۸۰۰ وسیله نقلیه در فروردین ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از حجم بالای مراجعات مردمی به اداره ترخیص و همچنین تعداد قابل توجه ترخیص وسایل نقلیه در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

سرهنگ کشیر اعلام کرد: در این بازه زمانی، بیش از ۴۹۰۰ نفر از شهروندان تهرانی به این مراکز مراجعه کرده و بیش از ۲۸۰۰ وسیله نقلیه، شامل خودرو و موتورسیکلت، پس از طی مراحل قانونی از پارکینگ ترخیص شدند.

وی همچنین از انجام بیش از ۱۱۰۰ اقدام قضایی در این بازه زمانی خبر داد و شهروندان را به رعایت قوانین و مقر رات راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از توقیف وسایل نقلیه و بروز مشکلات قضایی فراخواند.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با تشریح عملکرد اداره ترخیص در ماه گذشته، اظهار داشت: در فروردین ماه سال جاری، شاهد مراجعه بیش از ۴۹۰۰ نفر از شهروندان تهرانی به ادارات ترخیص خودرو بودیم که این تعداد نشان‌دهنده پیگیری مستمر هموطنان برای رفع مشکلات قانونی وسایل نقلیه خود است.

وی افزود: با وجود جنگ تحمیلی رمضان و همچنین تلاش همکاران ما در این مراکز، در مجموع بیش از ۲۸۰۰ وسیله نقلیه در فروردین ماه ۱۴۰۵ از پارکینگ‌ها ترخیص شدند. این آمار شامل ۱۷۷۰ دستگاه خودرو و ۱۰۴۰ دستگاه موتورسیکلت می‌شود که پس از انجام استعلامات لازم و رفع موانع قانونی، ترخیص شدند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اقدامات قضایی انجام شده در این مدت، عنوان کرد: طی فروردین ماه، بیش از ۱۱۰۰ اقدام قضایی در اداره ترخیص صورت گرفته است. این اقدامات شامل توقیف و رفع توقیف قضایی، توقیف و رفع توقیف فک پلاک، و همچنین مکاتبات و استعلامات قضایی متعدد بوده که نشان‌دهنده رسیدگی به پرونده‌های مختلف و همکاری تنگاتنگ با مراجع قضایی است.

سرهنگ کشیر با اشاره به این آمار، بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: توقیف وسایل نقلیه و مراجعه به اداره ترخیص، علاوه بر صرف وقت و هزینه، موجب بروز مشکلات و دغدغه‌هایی برای شهروندان می‌شود. بسیاری از این توقیف‌ها به دلیل تخلفات حادثه‌ساز، همراه نداشتن مدارک لازم، یا نداشتن معاینه فنی معتبر صورت می‌گیرد.

وی از رانندگان گرامی درخواست کرد:

همیشه مدارک لازم (گواهینامه، کارت خودرو، بیمه‌نامه) را همراه داشته باشند.

قوانین مربوط به سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز، و رعایت حق تقدم را جدی بگیرند.

به وضعیت فنی خودرو و موتورسیکلت خود، به ویژه معاینه فنی، توجه کنند.

از پارک دوبله، سد معبر، و سایر تخلفات مربوط به پارک کردن پرهیز کنند.

وی در پایان افزود: هدف ما تسهیل تردد و حفظ ایمنی برای همه شهروندان است. با رعایت قوانین، ضمن کمک به روان‌سازی ترافیک، از بروز مشکلات برای خود و دیگران جلوگیری خواهیم کرد.