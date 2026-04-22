  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

۸۰ عملیات نگهداری ابنیه فنی در کرمانشاه انجام شد

کرمانشاه - سرپرست معاونت راهداری استان کرمانشاه از اجرای بیش از ۸۰ عملیات عمرانی و نگهداری ابنیه فنی در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات عملکرد معاونت راهداری در فروردین‌ماه امسال اظهار کرد: در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ بیش از ۸۰ عملیات عمرانی و تعمیراتی در حوزه ابنیه فنی اجرا شد که این اقدامات نقش مهمی در ارتقای ایمنی محورها و جلوگیری از آسیب‌های زیرساختی داشته است.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های جدید در این دوره افزود: احداث یک دستگاه پل و آبروی جدید و همچنین انجام یک مورد تثبیت بستر و اجرای رادیه و برید از مهم‌ترین فعالیت‌هایی بود که با هدف تقویت زیرساخت‌های عبور روان آب‌ها در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ادامه داد: در ماه نخست سال، دو عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی ابنیه فنی نیز انجام شد که این اقدامات با هدف رفع آسیب‌های ساختاری و افزایش دوام سازه‌ها طراحی و اجرا گردید.

جلیلیان با تأکید بر نقش بارش‌های فصل بهار در افزایش حجم عملیات نگهداری تصریح کرد: در این ماه مجموعاً ۳۲ مورد تنقیه، دریواسیون و تنظیم بستر آبروها و پل‌ها انجام شد که این اقدامات در جلوگیری از خسارات ناشی از روان‌آب‌ها و سیلاب‌های منطقه بسیار مؤثر بوده است.

وی از اجرای ۳۰ متر عملیات تعمیر و مقاوم‌سازی تونل و چهار مورد اصلاح زهکشی عرشه پل‌ها نیز خبر داد و گفت: این فعالیت‌ها با هدف افزایش ایمنی، کنترل فرسایش و جلوگیری از تخریب زودهنگام سازه‌های فنی صورت پذیرفت.

سرپرست معاونت راهداری استان در پایان اعلام کرد: در فروردین‌ماه همچنین ۲۶ مورد بازگشایی آب‌چکان پل‌ها و ۲۱ مورد بازدید میدانی از پل‌های بزرگ استان انجام شد که اطلاعات به‌دست‌آمده از این بازدیدها مبنای اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی در ماه‌های آینده خواهد بود.

کد مطلب 6808347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها