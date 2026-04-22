۸۰ عملیات نگهداری ابنیه فنی در کرمانشاه انجام شد

رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات عملکرد معاونت راهداری در فروردینماه امسال اظهار کرد: در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ بیش از ۸۰ عملیات عمرانی و تعمیراتی در حوزه ابنیه فنی اجرا شد که این اقدامات نقش مهمی در ارتقای ایمنی محورها و جلوگیری از آسیبهای زیرساختی داشته است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای جدید در این دوره افزود: احداث یک دستگاه پل و آبروی جدید و همچنین انجام یک مورد تثبیت بستر و اجرای رادیه و برید از مهمترین فعالیتهایی بود که با هدف تقویت زیرساختهای عبور روان آبها در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان ادامه داد: در ماه نخست سال، دو عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی ابنیه فنی نیز انجام شد که این اقدامات با هدف رفع آسیبهای ساختاری و افزایش دوام سازهها طراحی و اجرا گردید.
جلیلیان با تأکید بر نقش بارشهای فصل بهار در افزایش حجم عملیات نگهداری تصریح کرد: در این ماه مجموعاً ۳۲ مورد تنقیه، دریواسیون و تنظیم بستر آبروها و پلها انجام شد که این اقدامات در جلوگیری از خسارات ناشی از روانآبها و سیلابهای منطقه بسیار مؤثر بوده است.
وی از اجرای ۳۰ متر عملیات تعمیر و مقاومسازی تونل و چهار مورد اصلاح زهکشی عرشه پلها نیز خبر داد و گفت: این فعالیتها با هدف افزایش ایمنی، کنترل فرسایش و جلوگیری از تخریب زودهنگام سازههای فنی صورت پذیرفت.
سرپرست معاونت راهداری استان در پایان اعلام کرد: در فروردینماه همچنین ۲۶ مورد بازگشایی آبچکان پلها و ۲۱ مورد بازدید میدانی از پلهای بزرگ استان انجام شد که اطلاعات بهدستآمده از این بازدیدها مبنای اولویتبندی طرحهای عمرانی در ماههای آینده خواهد بود.
