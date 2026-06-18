به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به منظور انجام تعمیرات و بهسازی شبکه گازرسانی، جریان گاز در برخی مناطق شهر کرمانشاه روز شنبه ۳۰ خردادماه با قطعی یا افت فشار همراه خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات تعمیراتی از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت و در این مدت مشترکان ساکن در محدوده‌های اعلام‌شده با اختلال در گازرسانی مواجه خواهند شد.

شهرک‌های حافظیه و چقاگلان از جمله مناطقی هستند که تحت تأثیر این عملیات قرار می‌گیرند. همچنین کوچه‌های پشت کلانتری ۲۰ حافظیه، خیابان رازی، خیابان ثریا، خیابان لاله و ضلع غربی خیابان ۴۵ متری اول حافظیه نیز در محدوده اجرای این طرح قرار دارند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که سایر کوچه‌های حافظیه و چقاگلان، کوچه‌های مجاور تالار رضا و سپاه نبی اکرم (ص) و همچنین کوچه‌های جنب پارک شاهد نیز با قطعی یا افت فشار گاز روبه‌رو خواهند شد.

شرکت گاز استان کرمانشاه ضمن قدردانی از همراهی و صبوری مشترکان این مناطق، از شهروندان خواست در مدت اجرای عملیات از هرگونه دستکاری رگولاتورها و تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که پس از پایان عملیات تعمیراتی، جریان گاز به تدریج در مناطق یادشده برقرار خواهد شد.