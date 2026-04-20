به گزارش خبرنگار مهر، محمد دوستار شامگاه دوشنبه در نشست خبری که در موکب جهاد فرهنگی «سنگر همدلی» در رشت برگزار شد، با اشاره به حملات دشمن به زیرساخت‌های کشور اظهار کرد: دشمن مدارس، دانشگاه‌ها، بیش از ۳۰ مرکز پژوهشی، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های بهداشتی را مورد حمله قرار داد و همچنین به دنبال ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از فرماندهان و اندیشمندان کشور بود.

وی افزود: دشمن با تحلیل‌های غلط خود تصور می‌کرد با ترور رهبری، ایجاد رعب و وحشت، اغتشاش داخلی و حمله نظامی می‌تواند به اهدافش دست یابد، اما سومین جنگ تحمیلی در سال ۱۴۰۴ بر ما تحمیل شد و مردم همیشه در صحنه کشور با حضور در میادین اصلی شهر و مساجد، ضمن خون‌خواهی رهبر شهید، پشتیبانی خود را از نیروهای مسلح اعلام کردند.

دوستار تصریح کرد: دشمن فکر می‌کرد با التماس برای مذاکره و درخواست آزادسازی تنگه هرمز به اهدافش می‌رسد، اما نه تنها به مقصود نرسید، بلکه ایران به برکت خون شهدا، علاوه بر پیروزی در جنگ، به دستاوردهای سیاسی مهمی دست یافت که می‌تواند در فرآیند تأمین انرژی جهان مؤثر باشد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان با اشاره به جایگاه راهبردی ایران، خاطرنشان کرد: تنگه هرمز نقطه تعادل انرژی در جهان است و ایران نقطه تعادل امنیت در شرق و غرب جهان محسوب می‌شود. هر کشوری که بخواهد در خاورمیانه امنیت ایجاد کند، مسیرش از ایران می‌گذرد. اتحادیه اروپا هرگز با اهداف آمریکا همراهی نکرد و امروز جهانیان به خوبی می‌دانند که تضمین امنیت منطقه، در گرو تضمین امنیت ایران است.

فعالیت موکب جهاد فرهنگی «سنگر همدلی» در رشت

دوستار با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه مأموریت‌گرا، وظیفه خود دانست که در اولین روزهای جنگ، موکب جهاد فرهنگی «سنگر همدلی» را در رشت راه‌اندازی کند، گفت: این موکب همزمان در ۵ شهرستان دیگر استان نیز توسط تشکل‌های دانشجویی با حمایت دانشگاه فرهنگیان برپا شده و به ارائه خدمات مختلف می‌پردازد.

وی افزود: راه‌اندازی نمایشگاه شهدای دانش‌آموز میناب، برگزاری نشست‌ها با حضور سخنرانان ملی و منطقه‌ای، جنگ رسانه‌ای و انتشار بیش از ۴۰ یادداشت تحلیلی توسط اساتید دانشگاه از جمله اقدامات فرهنگی انجام شده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان با اشاره به تولیدات رسانه‌ای در ایام جنگ، تصریح کرد: بالای ۳۰۰ اثر مختلف هنری، تحلیلی و علمی توسط دانشجو معلمان ما در عرصه رسانه منتشر شده است.

ارائه خدمات سلامت و روان در غرفه دانشگاه

دوستار با اشاره به خدمات متنوع ارائه شده در غرفه دانشگاه فرهنگیان، گفت: در این غرفه، هم خدمات سلامت روان توسط متخصصان و روانشناسان و هم خدمات درمانی توسط دانشگاه و اهل فن ارائه می‌شود. همچنین موضوعات مربوط به آتش‌بس و مذاکره هر شب در این غرفه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، افزود: این دانشگاه در ۶ رشته، ۲ هزار و ۷۰۰ دانشجو معلم را پذیرش کرده و به آنها خدمات ارائه می‌دهد.

شعار سال دانشگاه: توسعه کیفیت محور در سایه وحدت

رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان با بیان اینکه شعار امسال دانشگاه «توسعه کیفیت محور در سایه وحدت» در راستای شعار اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی است، گفت: دانشگاه فرهنگیان به دنبال مرجعیت علمی در حوزه تعلیم و تربیت است.

دوستار با تشکر از نمایندگان مجلس، از آغاز عملیات اجرایی خوابگاه دخترانه به مساحت ۲ هزار متر مربع در مرکز رشت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود در کشور، رشد و شکوفایی ایران عزیز را به جهانیان نشان دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشرفت کشور در سایه علم و دانش و همکاری دانشگاه با مسائل نظامی و دفاعی محقق شده است. دستاوردهای علمی در حوزه‌های بهداشتی، درمانی و تربیتی، اثر خود را در زندگی مردم نشان داده است و ما شاهد آن هستیم که موشک‌های کشور عزیزمان بر سر دشمنان فرود می‌آید.