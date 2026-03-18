موکب‌ های مساجد گیلان میزبان روزه داران مومن و عزادار 

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که ایران اسلامی در جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونی است و رزمندگان سپاه انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی با تمام توان و قدرت در حال دفاع از میهن و پاسخ کوبنده به تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک کشور هستند، بچه‌های مساجد گیلان نیز در میدان حاضر بوده و درحال خدمات رسانی به مردم روزه دار و عزادار می‌باشند.

بچه‌های مساجد در سراسر استان در سایه امنیت و اقتدار ملی، چادر خدمت را از ابتدای ماه مبارک رمضان با راه اندازی موکب و ایستگاه صلواتی برپا کردند تا در قرار همدلی خود میزبان روزه داران باشند.

این چادرهای خدمت در کنار امنیت و آرامش حضور نیروهای بسیجی وانقلابی در خیابان‌ها، در خط مقدم فرهنگی و جنگ نرم برپا شده و با توزیع چای و افطاری ساده از روزه داران پذیرایی می‌کند تا نشان دهند که ملت ایران همواره در صحنه است و از هیچ تهدیدی هراسی ندارد و همواره و در همه شرایط از آرمان‌های اسلامی و انقلابی خود دفاع می‌کند.

اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد گیلان به همراه بچه‌های مسجد با برپایی چنین موکب‌هایی میزبان آحاد مردم هستند تا با تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی، از این مقطع حساس نیز با اقتدار، انسجام و همدلی به عافیت عبور کنیم.