هشدار نبیه بری درباره توطئه فتنه در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در پی تشدید تنش‌ها و حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های مذهبی و غیرنظامی در لبنان، «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور، با صدور بیانیه‌ای تند و هشدارآمیز، آحاد ملت لبنان را به هوشیاری در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه فراخواند.

نبیه بری در ابتدای سخنان خود با استفاده از ادبیاتی صریح درباره بروز شکاف‌های داخلی هشدار داد و گفت: برحذر باشید، باز هم برحذر باشید از پافشاری بر فتنه‌ای که بیدارکننده آن را لعن کرده است.

وی تاکید کرد که در شرایط حساس کنونی، هرگونه دامن زدن به اختلافات داخلی بازی در زمین دشمن است.

رئیس پارلمان لبنان با ابراز انزجار از برخی رفتارهای هنجارشکنانه در فضای رسانه‌ای افزود: توهین و جسارت به نمادهای مذهبی و ملی از سوی هر طرفی که باشد، چه در رسانه‌ها و چه در فضای مجازی، به شدت محکوم است.

وی در همین راستا از نهادهای قضایی لبنان خواست تا بدون فوت وقت، برای بازخواست و مجازات کسانی که به حرمت و کرامت رسالت‌های آسمانی و ارزش‌های انسانی بی‌احترامی می‌کنند، اقدام کنند.

نبیه بری با اشاره به جنایات اخیر رژیم اشغالگر در تخریب مراکز مذهبی، تصریح کرد: تنها پیروزِ تفرقه لبنانی‌ها و دوری آن‌ها از حقشان، همان دشمنی است که جرأت کرد صومعه راهبه‌ها در یارون، مسجد بنت جبیل و حسینیه شهرک الدویر را تخریب کند.

وی افزود: من از همه لبنانی‌ها، اعم از مسلمان و مسیحی، می‌خواهم درباره خطرات لغزش به سوی فتنه‌ای که دشمن مشترک همواره در آرزوی آن بوده و برای ایجاد آن تلاش کرده است، هوشیار باشند.

رئیس مجلس لبنان در پایان سخنان خود با رویکردی انسانی و معنوی خطاب به مردم این کشور گفت: در این لحظات سرنوشت‌ساز، همه ما فراخوانده شده‌ایم تا درک کنیم که عشق به خداوند با کینه ورزیدن به انسان در یک قلب نمی‌گنجد و با هم سازگار نیست.