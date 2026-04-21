  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

 فعال شدن پدافند در معالوت ترشیحا؛ خط و نشان کاتز برای لبنان

منابع خبری از فعال شدن پدافند در معالوت ترشیحا و خط و نشان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که اخبار اولیه از فعال شدن پدافند هوایی در معالوت ترشیحا در الجلیل غربی حکایت دارد بدون اینکه صدای آژیر خطر شنیده شود.

این در حالی است که یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که ساکنان ده‌ها روستا در جنوب لبنان را مجبور به مهاجرت از مناطق سکونتشان خواهد کرد.

وی ادعا کرد: هم اکنون نیروهای اسرائیلی در منطقه‌ای امنیتی در جنوب لبنان مستقر هستند که تا ۱۰ کیلومتری عمق لبنان از ساحل مدیترانه در غرب تا دامنه جبل الشیخ در شرق امتداد دارد. نیروهای ارتش اسرائیل مستقر در این مناطق مانع حملات به داخل مرزهای اسرائیل و شلیک راکت‌های ضد تانک می‌شوند.

به رغم تلفات بالای غیرنظامیان در حملات اسرائیل به لبنان، کاتس مدعی شد: هدف از حمله به لبنان، خلع سلاح حزب الله و از بین بردن تهدید شهرک‌های شمالی اسرائیل است.

کاتز خواستار کوچاندن ساکنان مناطق اشغال شده در جنوب لبنان شد و ادعا کرد: منطقه امنیتی تا خط زرد باید عاری از سکنه و سلاح باشد.

وی با تهدید کردن دولت لبنان مدعی شد: اگر دولت لبنان به تعهد خود برای خلع سلاح حزب الله عمل نکند ارتش اسرائیل با ادامه دادن به حملات نظامی این کار را خواهد کرد.

کد مطلب 6807144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

