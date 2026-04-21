 فعال شدن پدافند در معالوت ترشیحا؛ خط و نشان کاتز برای لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که اخبار اولیه از فعال شدن پدافند هوایی در معالوت ترشیحا در الجلیل غربی حکایت دارد بدون اینکه صدای آژیر خطر شنیده شود.

این در حالی است که یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که ساکنان ده‌ها روستا در جنوب لبنان را مجبور به مهاجرت از مناطق سکونتشان خواهد کرد.

وی ادعا کرد: هم اکنون نیروهای اسرائیلی در منطقه‌ای امنیتی در جنوب لبنان مستقر هستند که تا ۱۰ کیلومتری عمق لبنان از ساحل مدیترانه در غرب تا دامنه جبل الشیخ در شرق امتداد دارد. نیروهای ارتش اسرائیل مستقر در این مناطق مانع حملات به داخل مرزهای اسرائیل و شلیک راکت‌های ضد تانک می‌شوند.

به رغم تلفات بالای غیرنظامیان در حملات اسرائیل به لبنان، کاتس مدعی شد: هدف از حمله به لبنان، خلع سلاح حزب الله و از بین بردن تهدید شهرک‌های شمالی اسرائیل است.

کاتز خواستار کوچاندن ساکنان مناطق اشغال شده در جنوب لبنان شد و ادعا کرد: منطقه امنیتی تا خط زرد باید عاری از سکنه و سلاح باشد.

وی با تهدید کردن دولت لبنان مدعی شد: اگر دولت لبنان به تعهد خود برای خلع سلاح حزب الله عمل نکند ارتش اسرائیل با ادامه دادن به حملات نظامی این کار را خواهد کرد.