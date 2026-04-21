تغییر زمان برگزاری نمایشگاه دارویی خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمایشگاه بین المللی فارمکس ۲۰۲۶ که قرار بود در نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی ایران مال برگزار شود، به دلیل جنگ تحمیلی سوم و شرایط ویژه کشور، به زمان دیگری موکول شد.
در همین رابطه ، میثم کریمی دبیر شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین المللی فارمکس، گفت: با توجه به شرایط جاری و جنگ تحمیلی سوم و در راستای ارتقای سطح کیفی نمایشگاه، زمان برگزاری فارمکس۲۰۲۶ با بازنگری و برنامهریزی مجدد به تاریخ جدیدی منتقل خواهد شد.
وی افزود: این تصمیم با هدف فراهمسازی بستر مناسبتر برای حضور مؤثر شرکتهای بینالمللی، سفرا و هیئتهای تجاری خارجی اتخاذ شده است تا امکان تعاملات حرفهای، توسعه همکاریهای بینالمللی و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای این رویداد برای تمامی ذینفعان فراهم گردد.
کریمی تاکید کرد: دبیرخانه نمایشگاه فارمکس ضمن درک شرایط موجود و با تأکید بر اهمیت حفظ کیفیت و اثربخشی این رویداد تخصصی، تلاش دارد با تنظیم زمانبندی جدید و ایجاد رویکرد جدید بر مبنای آسیب های جنگ تحمیلی به صنایع دارویی؛ شرایطی را مهیا سازد که مشارکتکنندگان داخلی و خارجی بتوانند با آمادگی کاملتری در این نمایشگاه بین المللی حضور یابند.
دبیر شورای سیاستگذاری نمایشگاه فارمکس، در خصوص تاریخ جدید برگزاری این رویداد مهم بین المللی، اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور، پیش بینی و برنامه ریزی ما برای برگزاری این نمایشگاه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ است.
نمایشگاه فارمکس به عنوان مهم ترین رویداد صنعت مواد دارویی، بسته بندی دارو و ماشین آلات صنایع وابسته در خاورمیانه شناخته می شود که تاکنون شاهد برگزاری موفقیت آمیز هفت دوره آن بوده ایم.
