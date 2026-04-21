۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۸

تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار با حضور وزیر ورزش + عکس

تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار با حضور وزیر ورزش + عکس

مراسم تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار جنگ رمضان، در قطعه ۴۲ بهشت‌زهرا(س) با حضو احمد دنیامالی وزیر ورزش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار جنگ رمضان به پاس حرمت خون شهدای عزیز ورزشکار در جنگ تحمیلی رمضان و به‌منظور ارج نهادن به خانواده معزز و معظم این شهیدان گرانقدر که در حماسه‌آفرینی این دریادلان در روزگار سرنوشت‌ساز تاریخ، که نقشی ماندگار و قابل احترام ایفا کردند صبح امروز سه شنبه در بهشت زهرا برگزار شد.

علاوه بر احمد دنیامالی وزیر ورزش، شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، مدیران کل ستادی، روسای فدراسیون‌ها و ورزشکاران در این مراسم حضور دارند.

تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار با حضور وزیر ورزش + عکس

تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار با حضور وزیر ورزش + عکس

