تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار با حضور وزیر ورزش + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار جنگ رمضان به پاس حرمت خون شهدای عزیز ورزشکار در جنگ تحمیلی رمضان و بهمنظور ارج نهادن به خانواده معزز و معظم این شهیدان گرانقدر که در حماسهآفرینی این دریادلان در روزگار سرنوشتساز تاریخ، که نقشی ماندگار و قابل احترام ایفا کردند صبح امروز سه شنبه در بهشت زهرا برگزار شد.
علاوه بر احمد دنیامالی وزیر ورزش، شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای، میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، مدیران کل ستادی، روسای فدراسیونها و ورزشکاران در این مراسم حضور دارند.
