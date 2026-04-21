سازش ۲۵ درصد پرونده های اختلاف کارگر و کارفرما در خراسان شمالی

محمد خوش آینه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز، در مرحله نخست از طریق سازش مستقیم بین طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل میشود.
وی ادامه داد: در صورت عدم نتیجهبخشی سازش، این اختلافات در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت، پس از طی مراحل قانونی، تصمیمگیری نهایی صورت میگیرد.
وی افزود: در سال گذشته، تعداد ۲۸۱۰ مورد دادخواست در مراجع حل اختلاف این ادارهکل مطرح شده است که حدود ۲۵ درصد از این موارد، به صورت سازشی بین طرفین حل و فصل شده است.
وی تصریح کرد: در استان خراسان شمالی، هماکنون ۱۲ هیأت تشخیص و ۵ هیأت حل اختلاف فعال هستند که به بررسی و حلوفصل اختلافات کارگران و کارفرمایان میپردازند.
