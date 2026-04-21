به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نجاری اصل مدیر عامل شرکت خاکریزآب گفت: موضوع ترمیم و مرمت کانال سرخه حصار در بخش ساماندهی و احیاء رودخانه ها و رود دره ها بوده که قطعه اول آن حدفاصل دوراهی باروتکوبی تا پل شهدای فاطمیون به صورت مجزا توسط دیگر پیمانکار این مجموعه ساماندهی شده و قطعه دوم در انتهای بزرگراه امام علی (ع) از پل شهدای فاطمیون تا ابتدای کانال کمکی در سه راه تقی آباد و قطعه سوم از ابتدای کانال کمکی تا تقاطع خیابان عربخواری و امام خمینی (ره) کیلومتر است.

وی گفت: طول کلی پروژه ۳۳۰۰ متر بوده و هدف از اجرای آن احداث، ترمیم و مرمت کف و دیواره های کانال به جهت افزایش تاب آوری و انتقال ایمن آب های ناشی از بارندگی های فصلی در حوزه آبریز شرق و جنوب شرق تهران است.

وی روش عملیات اجرایی را به ۴ روش تقسیم بندی کرد و گفت: اولین مورد ایجاد دسترسی و انحراف مسیل است که با توجه به قرارگیری پروژه در کف کانال و خطرات پیرامونی، عملیات‌های اجرایی خاص خود را احتیاج دارد. دومین بخش عملیات اجرایی در کف کانال است که با توجه به تخریب‌های موجود در کف کانال، اصلاح و رگلاژ کف و سپس ایجاد دال بتن مسلح کف کانال است. بخش سوم افزایش ارتفاع دیواره‌های کانال است که با توجه به اینکه قسمتی از دیواره‌های کناره‌ها سنگی و قسمتی بتنی است عملیات اجرایی خاص متناسب با خود را احتیاج خواهد داشت و بخش چهارم ایجاد دیواره میانی در قطعه دوم کانال می باشد که با در نظر گرفتن شرایط و جریان‌های آب کف کانال تمهیدات ویژه خاص خود را می‌طلبد.

مدیر عامل شرکت خاکریزآب در پایان پیشرفت فیزیکی پروژه را ۲۳ درصد اعلام کرد و گفت: با هماهنگی های صورت گرفته انشاالله این پروژه تا پایان پاییز ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.