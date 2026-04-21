روکش آسفالت بیش از ۱۵۹ کیلومتر راه روستایی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مرتضوی‌زاده، صبح سه‌شنبه با اشاره به عملیات احداث راه‌های جدید اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، جمعاً ۵۳.۸ کیلومتر عملیات زیرسازی در راه‌های روستانی و فرعی استان اجرا شده است که با توجه به این زیرسازی ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و آسفالت آن نیاز است.

وی افزود: همچنین ۶۰ دستگاه ابنیه فنی (دهانه زیر ۸ متر) در مسیرهای روستایی ساخته شده که نقش مستقیمی در ایمنی تردد و جلوگیری از آب‌گرفتگی مسیرها داشته است.

معاون فنی اداره کل راهداری چهارمحال و بختیاری در ادامه به شاخص آسفالت راه‌ها اشاره کرد و گفت: ۳۶.۵ کیلومتر از راه‌های روستایی و فرعی استان در سال ۱۴۰۴ آسفالت شده که دستاوردی ملموس برای روستائیان به همراه داشته است.

وی در خصوص حوزه نگهداری راه‌های فرعی و روستایی خاطرنشان کرد: در بخش نگهداری راه‌های روستایی و فرعی، امسال ۱۵۹.۸ کیلومتر روکش آسفالت انجام شده است که از این مقدار، ۱۰۳.۳ کیلومتر مربوط به راه‌های فرعی و ۵۶.۵ کیلومتر مربوط به راه‌های روستایی است.

مرتضوی‌زاده خاطرنشان کرد: هدف ما حفظ سرمایه‌های ملی در حوزه راه‌ها و افزایش رضایت مردم روستایی از کیفیت راه‌هاست.