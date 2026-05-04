به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از پیشرفت چشمگیر عملیات تعریض راههای روستایی در جنوب شرق استان تهران خبر داد و گفت: این اقدام در راستای کاهش نقاط پرتصادف و ارتقای ضریب ایمنی تردد کاربران جادهای اجرا میشود.

جهانی اظهار کرد: بر اساس بازدیدهای میدانی از راههای جنوبشرق استان تهران، عملیات اجرایی تعریض چهار محور اصلی شامل قلعه نو به طول چهار کیلومتر، تیغاب به طول پنج کیلومتر، فیلستان‑پوئینک به طول پنج کیلومتر و عسگرآباد به طول یک کیلومتر آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلان سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای توسعه راه‌های روستایی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجام میشود و انتظار میرود با تکمیل آنها، ایمنی جاده‌ها برای تمام کاربران افزایش یابد.

جهانی با اشاره به اجرای چندفازی این طرح‌ها تصریح کرد: در فاز نخست، عملیات آماده‌سازی و زیرسازی مسیر و در مراحل بعدی، آسفالت‌ریزی و ایمن‌سازی محور متناسب با پیشرفت کار انجام خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران با تأکید بر سرعت بالای اجرای عملیات خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از تعریض و ایمن‌سازی این ۱۵ کیلومتر مسیر حیاتی در دست اقدام است و پس از تکمیل زیرسازی و آسفالت، محورها مورد بهره‌برداری قرار میگیرد.

وی در پایان تأکید کرد: تسهیل تردد و ارتقای ایمنی راه‌های روستایی و فرعی از اقدامات مؤثر این اداره کل است و امیدواریم با تکمیل این عملیات، شاهد تردد روان و کاهش چشمگیر سوانح جادهای در این منطقه باشیم.