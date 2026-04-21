خسارت ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به انستیتو پاستور ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در حاشیه نشست با خیرین سلامت، به تشریح اهمیت و ضرورت برگزاری این جلسات در شرایط کنونی پرداخت و اظهار داشت: در موقعیتهای بحرانی، حوزه سلامت همواره از کمکها و خدمات ارزشمند مجمع خیرین سلامت بهرهمند شده است.
وی افزود: این همکاری از یک سو به دلیل اشتیاق و انگیزه خود خیرین و از سوی دیگر مستلزم سازماندهی دقیق از طرف وزارتخانه است تا بتوان از این ظرفیت برای جبران آسیبهای وارد شده به بیمارستانها، مراکز بهداشتی، بخشهای اورژانس و ناوگان آمبولانس استفاده کرد.
وی برگزاری این جلسه را فرصتی مغتنم برای شناسایی نیازهای روز و ارائه آنها به خیرین دانست تا در ابعاد مختلفی نظیر بازسازی ابنیه، تامین دارو و تجهیز بیمارستانها مورد استفاده قرار گیرد.
این مقام مسئول در خصوص وضعیت مراکز آسیبدیده و تداوم خدماترسانی تصریح کرد: آسیب به زیرساختها به هیچ عنوان باعث توقف در چرخه خدمترسانی به مردم نشده است. وی توضیح داد کهچ حتی در مرکزی مانند انستیتو پاستور که دچار آسیب شده، با استفاده از روشهای سازماندهی شده قبلی، کارکنان و تجهیزات به مراکز دیگر و دانشگاهها منتقل شدهاند و بیمارستانهای معین پوشش خدمتی را ادامه میدهند.
وی با اشاره به زمانبر بودن بازسازی مراکز تخریب شده، میزان خسارت وارده به انستیتو پاستور را دستکم ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد: شامل آسیب به ساختمانها، آزمایشگاهها و تجهیزات است.
ظفرقندی حمله به این مرکز تحقیقاتی علمی و تولیدکننده بینالمللی واکسن را که در تمام دنیا شناخته شده است، نشاندهنده خباثت دشمن و رفتارهای غیربشری در تهاجم به مراکز علمی و دانشگاهی دانست و بر بازسازی سریع آن تاکید کرد.
ظفرقندی آماری از مجموع خسارات وارد شده به شبکه بهداشت و درمان ارائه شد و ادامه داد: بر اساس آن، ۲۱۹ مرکز بهداشتی در جریان بمبارانها دچار آسیب شدهاند. همچنین ۵۱ مرکز درمانی و بیمارستانی و ۴۷ دستگاه آمبولانس و پایگاه اورژانس نیز در زمره موارد آسیبدیده قرار دارند. با وجود این خسارات، چرخه خدمترسانی با هماهنگیهای قبلی جبران شده است اما این مراکز باید در بازه زمانی مناسب بازسازی شوند.
وزیر بهداشت همچنین بر آمادگی کامل این وزارتخانه برای مواجهه با درگیریهای احتمالی مجدد تاکید کرد و گفت: تجربه حضور در سه جنگ و مواجهه با بحرانهای مختلفی نظیر زلزله، باعث شده است تا حوزه درمان دستورالعملهای علمی و تجربی لازم را در اختیار داشته باشد.
ظفرقندی هماهنگی بین وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: این آمادگی در قالب رزمایشها و مانورهای مختلف بارها تمرین شده است.
وی به عنوان نمونهای از این سرعت عمل اشاره کرد: در مناطقی نظیر اصفهان و خوزستان، حتی با وجود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مجروح، تمامی بیماران در کمتر از ۲۴ ساعت تعیین تکلیف شده و اقدامات درمانی لازم از جمله جراحی یا بستری برای آنها به سرعت انجام شده است.
