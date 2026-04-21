به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه با اعلام این خبر، اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت این اداره در جریان عملیات گشت و کنترل در زیست‌گاه‌های شهرستان، موفق به شناسایی و بازداشت یک نفر متخلف شدند که برخلاف قوانین جاری به شکار غیرمجاز اقدام کرده بود.

‌وی افزود: در بازرسی از این متخلف، لاشه دو قطعه پرنده «تیهو» به همراه یک رشته تور مخصوص زنده‌گیری پرندگان کشف و ضبط شد.

‌رئیس اداره محیط زیست رودان با اشاره به پیگیری قضایی این پرونده تصریح کرد: پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است. ساعدپناه همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص‌های ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست، جریمه ضرر و زیان وارده به محیط زیست برای هر قطعه تیهو مبلغ ۱۱ میلیون و ۸۴۳ هزار ریال تعیین شده است که متخلف ملزم به پرداخت آن خواهد بود.