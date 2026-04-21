جزئیات برخورد قطار با پلنگ ایرانی در فیروزکوه تشریح شد/انتقال لاشه

حسن عباسنژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر روز گذشته خبرگزاری مهر مبنی بر برخورد قطار با پلنگ ایرانی اظهار کرد: بر اساس گزارش کارشناسان راهآهن، یک قلاده پلنگ بالغ در مسیر عبور قطار در محدوده روستای فرحآباد فیروزکوه با قطار مسافربری تهران‑گرگان برخورد کرده و متأسفانه در دم تلف شده است.
به گفته آقای عباسنژاد، گروه یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله پس از اطلاع از حادثه به محل اعزام شد و ضمن بررسی میدانی، مشخصات و موقعیت لاشه حیوان را ثبت کرد و هماکنون لاشه برای انجام نمونهبرداری و بررسیهای تخصصی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران منتقل شده است.
مدیرکل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه پلنگ ایرانی از ارزشمندترین گوشتخواران کشور و گونهای در معرض خطر انقراض است، تصریح کرد: در سالهای اخیر عوامل متعددی از جمله تخریب زیستگاهها، کاهش منابع طبیعی و طعمه، و توسعه زیرساختهای عمرانی بهویژه مسیرهای جادهای و ریلی، جمعیت این گونه را به شدت تهدید کرده است.
عباسنژاد تأکید کرد: برخورد وسایل نقلیه با حیات وحش یکی از مهمترین علل تلفات گونههای نادر در کشور است.
به گفته او، برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی لازم است در محدودههای حساس اکولوژیکی، احداث گذرگاههای ایمن حیات وحش، نصب علائم هشداردهنده، کنترل سرعت وسایل نقلیه و پایش مداوم مسیرهای پرتردد در دستور کار دستگاههای متولی قرار گیرد.
او ادامه داد که ضرورت دارد همکاری میان اداره کل راهآهن، راهداری و حفاظت محیط زیست تقویت شود تا پیش از اجرای پروژههای زیرساختی، مطالعات زیستمحیطی لازم انجام و مسیرهای مهاجرت و تردد گونههایی مانند پلنگ شناسایی و ایمنسازی شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: از دست دادن هر پلنگ به معنای از بین رفتن بخشی از تنوع زیستی کشور است و حفظ این سرمایههای طبیعی بدون مشارکت جوامع محلی، رانندگان و نهادهای اجرایی ممکن نیست.
به گفته او، لازم است با فرهنگسازی و آموزش، حساسیت عمومی نسبت به اهمیت حفظ حیات وحش بیش از پیش تقویت شود.
