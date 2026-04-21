به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین آمار ارائه‌شده از سوی جمعیت هلال‌احمر درباره وضعیت خسارات و خدمات امدادی کشور در جریان «جنگ رمضان»، تصویر جامع منتشرشده در داشبورد تجمیعی نشان می‌دهد که تاکنون ۱۳۷ هزار و ۹۸۲ واحد غیرنظامی در نقاط مختلف کشور آسیب دیده‌اند. از این میان، ۱۱۳ هزار و ۶۱ واحد مسکونی و ۲۳ هزار و ۵۰۱ واحد تجاری خسارت دیده‌اند. همچنین ۳۳۹ مرکز درمانی و بهداشتی، ۳۲ دانشگاه و ۹۹۳ فضای آموزشی دچار آسیب شده‌اند. در این گزارش تأیید شده است که ۵۶ مرکز وابسته به هلال احمر نیز در جریان حوادث اخیر آسیب دیده‌اند.

در بخش مراکز حساس، داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که ۱۵ مورد از تأسیسات زیربنایی، ۵ مخزن سوخت و ۱۵ فرودگاه یا هواپیما دچار خسارت شده‌اند. از سوی دیگر، بخش لجستیک امدادی نیز بدون آسیب نبوده و بر اساس آمار موجود، ۴۹ واحد از تجهیزات لجستیک امدادی آسیب دیده است که شامل ۴۳ دستگاه آمبولانس، سه دستگاه خودروی عملیاتی و سه فروند بالگرد می‌شود.

سامانه پاسخگویی ۴۰۳۰ هلال‌احمر نیز در این مدت ۲٬۳۸۵ تماس دریافت کرده و مجموع ۹۶۱ هزار و ۶۰۰ دقیقه زمان برای ارائه پاسخ و راهنمایی اختصاص داده است. طبق این گزارش، ۲۰۱ هزار و ۴۴۲ تماس به‌طور کامل پاسخ داده شده‌اند.