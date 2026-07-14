لزوم مدیریت تهویه محیط واحدهای پرورش دام و طیور آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز سه شنبه با اشاره به هشدار اخیر اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی نسبت به افزایش محسوس دما طی این هفته افزود:در این زمینه اطلاعیه‌ای از سوی اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم این اداره کل صادر شده تا پرورش دهندگان دام و طیور، زنبورداران و نوغان داران به منظور جلوگیری از بروز خسارت‌های اقتصادی، تلفات غیرمتعارف و افت عملکرد تمهدیدات لازم را اتخاذ کنند.

وی اظهار کرد:واحدهای پرورش طیور گوشتی، تخمگذار و مادر نیز نسبت به مدیریت تهویه از جمله بررسی دقیق و سرویس سیستم‌های تهویه، اطمینان از عملکرد صحیح فن‌ها و دریچه‌های ورودی هوا و عایق‌بندی مناسب سقف و دیوارها جهت جلوگیری از نفوذ گرمای محیطی اقدام کنند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی بر ضرورت بررسی سیستم‌های خنک کننده مراکز پرورشی تاکید کرد و گفت: از سیستم‌های مه‌پاش و پدکولینگ باید به صورت حداکثری استفاده ولی از ایجاد رطوبت بیش از حد در سالن که منجر به مشکلات تنفسی می‌شود جلوگیری شود.

حامی با بیان اینکه در این شرایط باید اقدامات لازم نسبت به مدیریت تغذیه و آب دام و طیور انجام شود ادامه داد: تنظیم ساعات تغذیه در خنک‌ترین ساعات شبانه‌روز به ویژه صبح زود یا شب، استفاده از مکمل‌های الکترولیتی و ویتامینه به‌ویژه ویتامین C، ویتامین E، ویتامین A و الکترولیت‌های آلی جهت کاهش اثرات استرس گرمایی ضروری است.

وی گفت: بهره‌برداران، تولیدکنندگان و مسئولان فنی بهداشتی واحدهای پرورشی دام و طیور باید از دسترسی مداوم گله به آب خنک، گوارا و سالم اطمینان کسب کرده و در صورت امکان از افزایش تراکم گله در سالن‌ها خودداری کنند و فضای کافی برای تحرک و خنک شدن طیور را فراهم کنند.